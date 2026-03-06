Monden

Elena Udrea nu-i poartă ranchiună lui Kovesi. „A venit să facă ceea ce avea de făcut și Dumnezeu va avea grijă de fiecare”

Elena Udrea. Sursă foto: Arhiva EVZ
Elena Udrea a declarat la un podcast faptul că nu poartă ranchiună niciunuia dintre cei care au avut de a face cu dosarul în care a fost condamnată. Ba mai mult, îi lasă în plata Domnului.

Elena Udrea a primit și a învățat lecția de la Kovesi

Fostul ministru spune că a înțeles faptul că oamenii care au participat la condamnarea ei au avut un scop. Anume acela ca ea să treacă prin anumite experiențe, să se apropie de Dumnezeu.

”Este foarte interesant să te uiți la oamenii din viața ta să vezi de ce au venit în viața ta. Pentru că cel care te enervează cel mai mult, are cea mai puternică lecție. E o lecție pe care trebuie să o primești. Eu am reușit lucrul acesta: nu port ranchiună. Și mă bucur pentru că e foarte sănătos pentru mine. Îi las lui Dumnezeu povestea asta”, a explicat fostul politician.

”Nu au nicio vină”

Ba mai mult, Elena Udrea îi absolvă pe toți cei care au fost implicați în dosarul ei de orice vină. ”Dar îmi dau seama că oamenii aceia care au venit în viața mea și mi-au făcut rău, ei au de plătit experința lor. Și vor plăti pentru că ei și-au asumat o experință prin care să pățească ceva rău. Și cum au făcut asta? Venind în viața mea și făcându-mi rău.

Dar oamenii ăștia au venit în viața mea trimiși pentru că eu trebuia să merg pe drumul ăsta. Nu au ei nicio vină. Ei au venit să își facă rolul pe care îl aveau. Și în acest fel reușescu să nu mă agăț cu gânduri negative de nimeni”, a mai spus femeia de afaceri.

Sfat pentru români

Fostul ministru a mai spus că mulți dintre noi ar trebui să facă un exercițiu. Acela prin care să vedem ce oameni au schimbat în bine sau rău viața noastră.

”Dacă te uiți în urmă și vezi fiecare ce a schimbat în viața ta întâlnirea cu o persoană, e interesant să faci o descriere a vieții tale, pornind de la ce oameni te-au determinat să schimbi ceva la viața ta”.

