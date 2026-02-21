Cum sfidează Elena Udrea viscolul și gerul pătrunzător din București și Ilfov: Prima ieșire împreună

Viscolul puternic și ninsorile abundente au paralizat, din nou, mai multe zone din București și Ilfov, dar Elena Udrea nu disperă. Blocată în Corbeanca, fosta „blondă de la Cotroceni” și-a găsit rapid o ocupație, cu care nu a ratat ocazia să se mândrească pe pagina personală de Facebook.

Bucureștiul și județul Ilfov sunt până duminică dimineață sub Cod galben de ninsori și viscol, iar locuitorii din aceste zone preferă, obligați sau nu, să nu se îndepărteze prea mult de propriile case. Din această categorie face parte și Elena Udrea, fostul ministru al Turismului.

Pe contul personal de Facebook, Elena Udrea le-a mărturisit celor care o urmăresc că este blocată, din cauza vremii, în Corbeanca, dar că, forțată de împrejurări, și-a găsit o activitate. Mai exact, iubita lui Adrian Alexandrov își omoară timpul la o sală de fitness din comună. Interesant este că nu singură, ci alături de fiica ei, micuța EVA.

“Dacă viscolul și Primăria mă țin blocată în Corbeanca, am găsit ceva frumos de făcut. Prima ieșire la sală împreună cu Eva. Poate așa mă țin și eu de sport…”, a scris Elena Udrea în dreptul unei fotografii pe care a postat-o pe respectiva rețea socială.

În poză, Elena Udrea și fiica ei sunt îmbrăcate sport și, cu zâmbetul pe buze, fac mișcare pe banda de alergat.

Anul trecut, în iulie, Elena Udrea a fost eliberată condiționat după trei ani și zece luni de închisoare în dosarul Gala Bute. După eliberare, fostul ministru al Turismului și-a găsit un loc de muncă, departe de politică, concentrându-se pe activități în mediul privat și pe susținerea familiei.

„Cu siguranță că îmi voi continua activitatea în mediul privat, afacerile familiei și să mă implic foarte mult într-o asociație non-guvernamentală pentru sprijinul reintegrării persoanelor care au fost la închisoare”, a declarat Elena Udrea.

Potrivit declarațiilor ei, nu intenționează să revină în politică. A anunțat că a început acțiuni legale pentru rejudecarea unor cauze și pentru a-și recupera bunurile considerate luate abuziv în urma executării silite.

După ieșirea din închisoare, Elena Udrea a început să se bucure de viața de familie, relaxându-se în multe vacanțe alături de partenerul ei, Adrian Alexandrov, și fiica lor, Eva.