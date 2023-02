Elena Udrea, după interviul acordat Ancăi Alexandrescu: Simt nevoia să revin cu un „ghid de îndreptare”

“Ca urmare a dezbaterilor generate de interviul pe care l-am acordat Ancăi Alexandrescu, simt nevoia sa revin cu un „ghid de indreptare”.

De ce am considerat ca trebuie facut lucrul acesta? Din varii motive, cum ar fi:

1) Anumite persoane sunt limitate de propriile frustrări fata de mine si nu reușesc sa vadă pădurea din cauza copacilor;

2) Altele au o capacitate de intelegere limitata. Analizele si previzionarile dumnealor au rămas ancorate doar in trecut, fara a putea aduce argumente pertinente referitoare la situatia prezenta sau viitoare.

Aceste doua categorii de oameni vorbesc la nesfarsit (fiind intr-o vadita eroare) despre cine a inventat “statul paralel”, despre Basescu, Udrea, s.a.m.d., aspecte pe care eu insami le-am adus in atentia publicului in luna ianuarie, a anului 2015.

De atunci multi altii au facut dezvaluiri. S-au dezbatut si s-au despicat o gramada de fire in patru, pana cand ne-am plictisit cu totii de subiect, acesta picand in derizoriu.

Interviul meu nu este despre trecut, este despre prezent si viitor. Relevanta lui consta in afirmatiile subsemnatei vis-à-vis de existenta in continuarea a „statului paralel” si a exponentilor lui principali:

1) Coldea, ca sef al “grupului de la Cluj”;

2) Kovesi, ca reprezentanta a gruparii progresiste antiromanesti pe care o conduce de la Bruxelles, grupare care ataca suveranitatea României si încearcă slăbirea/ingenuncherea Statului National, prin tot felul de „manevre”, cum ar fi desființarea Constituției si nerespectarea deciziilor CCR.

Pe de alta parte, in interviu am incercat sa expun pe cat de mult posibil acest plan al lui Kovesi si al gruparii sale, modul in care acestia incearca sa subordoneze justiția românească cu „mana” CJUE si a funcționarilor europeni.

Primul pas a fost încălcarea deciziei CCR in cazul meu, in „Gala Bute”, urmat de abrogarea raspunderii magistraților pentru nerespectarea deciziilor Curții Constituționale.

Printr-o manipulare perfida se incearca acreditarea ideii ca doar respectand cu strictete si slugarnicie „directivele” venite pe axa Bruxelles si schimband cat mai repede legile justitiei ni se va ridica MCV-ul si, posibil, vom intra in Spatiul Schengen.

Lucrurile acestea inca nu s-au intamplat. Romania nu a intrat in Schengen, MCV-ul nu a fost ridicat desi Comisia Europeana a recomandat Consiliului si Parlamentului European ridicarea lui. Ba, mai mult, el este caduc inca din 2010. Si, uitati dragii mei, cum Kovesi si-a atins si de data aceasta obiectivul.

A urmat apoi circulara data de Scutea, Procurorul General al Romaniei, prin care cerea subalternilor sa se opună aplicării unei hotărâri a CCR.

Analizand taberele care se pregatesc pentru confruntarile electorale din 2024, cred ca riscul ca “statul paralel” sa revina la putere in Romania este mare.

Acum nu prea vad cine i se poate opune cu atat mai mult cu cat contextul geopolitic actual ne este defavorabil. Razboiul din Ucraina raspandeste si accentueaza influenta progresistilor sorosisti in zona.

Permiteti-mi sa inchei cu o gluma: ”Daca Macovei ar fi ajuns presedintele tarii, Romania ave azi in fruntea ei un lider politic mondial, nu Republica Moldova”, a scris Elena Udrea pe Facebook.