Dezvăluiri din închisoare. Elena Udrea, despre semnificația unui gest care a stârnit numeroase controverse. Video

Aflată în închisoare, unde își ispășește pedeapsa pe care a primit-o în Dosarul Gala Bute, Elena Udrea, a vorbit despre un gest care a stârnit numeroase controverse la vremea sa. Se întâmpla în anul 2015, înainte de alegeri, când, Parlamentul a decis să-i ridice imunitatea. După o ședință foarte tensionată, la aflarea rezultatului votului, Elena Udrea a dus degetul arătător la nas. Gestul a fost interpretat la momentul respectiv în fel și chip, iar după mulți ani, când totul a luat sfârșit, fostul ministru a explicat ce a dorit să transmită la vremea respectivă.

Potrivit spuselor sale, gestul, care a fost preluat de toate televiziunile și publicațiile, a avut o dublă semnificație. Pe de-o parte, a spus Udrea, acest gest a fost preluat de la cântăreața canadiană Celine Dion care, ducând degetul la nas îi transmitea soțului ei, în public, că este în siguranță.

„Eu am spus doar jumătate de adevăr. În mod real gestul l-am aflat de la fostul meu prieten de la momentul acela și care reprezenta gestul pe care îl făcea Celin Dion cu soțul ei, însemna că eu sunt în siguranță în prezența lui”, a arătat Elena Udrea.

Pe de altă parte, a mai spus ea, același gest a fost un avertisment destinat celor care au dorit să o trimită la pușcărie. Mesajul pentru aceștia a fost „știu totul despre voi”.

„A fost și un semnal prin care le-am spus celor care au vrut să mă trimită la pușcărie, un gest de atenționare. Este un fel de «știu totul despre voi». Ce am și făcut mai departe, i-am denunțat, am vorbit despre ei”, a explicat Elena Udrea, în interviul pentru Realitatea Plus.

Despre condamnarea în Dosarul Gala Bute

În primul interviu acordat în închisoare, Elena Udrea a făcut odeclarații cu privire la dosarul Gala Bute pentru care a fost închisă, dar și despre o posibilă candidatură a Laurei Codruța Kovesi la președinția României.

Fostul ministru susține că dosarul Gala bute ar fi fost fabricat și că a fost condamnată doar pentru că Laura Codruța Kovesi să poată spune că a trimis-o pe Elena Udrea la închisoare. Ea crede că Laura Codruța Kovesi intenționează să candideze la președinția României și că va folosi această condamnare pentru a se promova.

„Aceste note arată că Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi au știut cum stau lucrurile în gala Bute și că nu am nicio vină în acest dosar, făcut de Kovesi la adresa mea. Rechizitoriul este asumat și semnat de Kovesi. Iată încă un motiv care a fost pentru ea, cumva necesar, ca acest dosar să nu pice în instanță, să nu fie rejudecat, pentru că este singurul ei dosar cu care se mai poate lăuda în România. Cred într-o eventuală candidatură a lui Kovesi în România, candidatură pe care o văd extrem de probabilă la președinția României. Se poate lăuda cu o mare victorie, a băgat-o pe Udrea în pușcărie. Toate celelalte dosare de pe vremea ei au căzut în instanță“, a declarat Elena Udrea.