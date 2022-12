Elena Udrea, Crăciun în închisoare. Adrian Alexandrov i-a suprins pe internauți cu mesajul pe care l-a publicat pentru ea

Iubitul Elenei Udrea a publicat un InstaStory cu un mesaj special pentru ea. Acesta apare într-o imagine la Băneasa Park, împreuna cu fiica sa, pe care o ține în brațe, alături de Moș Crăciun. Odată cu fotografia publicată, Adrian Alexandrov a ales și melodia „All I Want for Christmas Is You” (n.red. Tot ce-mi doresc de Crăciun ești tu), cântată de Mariah Carey. Versurile celei mai faimoase melodii de Crăciun s-au potrivit ca o mânușă cu situația actuală a poveștii lor de dragoste.

„Nu-mi doresc multe de Crăciun

Am nevoie doar de un singur lucru

Nu-mi pasă de cadourile de sub pomul de Crăciun.

Te vreau doar pe tine pentru mine

Mai mult decât ai putea ști vreodată

Fă ca dorința mea să devină realitate

Tot ce-mi doresc de Crăciun ești tu.”

Iubitul Elenei Udrea, executat silit

Adrian Alexandrov a fost executat silit pentru mai multe datorii acumulate printr-o societate comercială în care deține 50% din acțiuni. El a fost dat în judecată de o altă societate comercială, din Bistrița, pentru mai multe datorii neachitate.

În urma acestui proces, pe 25 octombrie 2022, la Judecătoria Buftea a fost înregistrat un dosar de încuviințare a executării silite. Drept răspuns, logodnicul Elenei Udrea a spus că va contesta tot.

„Nimic deosebit, se ocupă avocata noastră, le-a suspendat cererea. Este vorba despre persoane care voiau bani pe servicii pe care nu le-au prestat conform contractului dintre noi. Tipic românesc. Muncă zero, dar vor bani. O să tot avem astfel de acțiuni”, a explicat Adrian Alexandrov exclusiv pentru EVZ.

Elena Udrea, nemulțumită că nu i se aplică deciziile CCR

În ultimul său cuvânt, Elena Udrea s-a arătat nemulțumită că numai ei nu i se aplică deciziile CCR și că o parte din folosul necuvenit pe care l-ar fi primit de la Bogdan Buzăianu (acțiunile la Evenimentul zilei și Capital de 900.000 de euro) ar fi fost vândute de acesta din urmă, recent, către Maricel Păcuraru.

Ea a mai declarat că ceea ce se întâmplă o face să nu mai aibă încredere în Justiție, deoarece ea funcționează doar când vine vorba de Udrea.

„Eu solicit constatarea intervenției prescripției pentru că, da, vreau să mi se aplice și mie o decizie a CCR în țara asta! Au trecut 12 ani de la presupusa faptă. Respingeți cererea de confiscare specială”, a declarat Elena Udrea în ultimul cuvânt, potrivit ziare.com.