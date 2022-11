Exclusiv. Prima reacție a lui Adrian Alexandrov după ce Elena Udrea a ajuns la spital. De ce nu a mers logodnicul fostului ministru să o vadă

“M-au sunat cei de acolo, mi-au spus că o țin sub control, însă în momentul în care a ajuns la spital am pierdut contactul cu ea. Nu pot merge la spital pentru că ea e sub escortă și oricum nu mă lasă să o văd”, a declarat, în exclusivitate pentru EVZ, Adrian Alexandrov. Serviciul Județean a de Ambulanță Prahova a confirmat faptul că Elena Udrea a fost transportată la spital.

Elena Udrea a juns la spital

„La ora 11:36, s-a primit o solicitare de la Penitenciarul Târgşor pentru femeie în vârstă de 49 de ani cu status postlipotimie. Imediat la fața locului s-a deplsat o ambulanță cu medic. La sosirea ambulanţei, pacienta era conştientă, stabilă hemodinamic. Pacienta a fost ulterior transportată la UPU Ploieşti pentru a benefica de îngrijiri suplimentare”, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

În această dimineață fostul ministru le-a spus gardienilor că nu se simte bine și că este amețită. Spre după amiază starea ei s-a înrăutățit, medicii de la spitalul Târgșor au consultat-o dar au decis că cel mai bine este să fie transportată la Spitalul de Urgență Ploiești. Fostulului ministru al Turismului urmează să fie facă mai multe analize, care să stabilească ce a adus-o în pragul leșinului.

Elena Udrea ar fi refuzat, în ultima vreme, să mai consume mâncarea din penitenciar și ar fi criticat de mai multe ori condițiile de igienă din penitenciar, dar și bucătăria de acolo. Ea ar fi primit mai multe pachete cu alimente de acasă.