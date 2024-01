Elena Ionescu de la Survivor All Stars are probleme cu tenul

Elena Ionescu are o poveste tristă legat de problemele ei cu tenul, care s-au observat și în timpul emisiunii de la PRO TV, relatează libertateapentrufemei.ro.

Elena Ionescu, despre problemele cu acneea

Primele semne ale problemelor cu tenul la Elena Ionescu au fost observate în 2013. Atunci vedeta participa la emisiunea de la PRO TV, „Dansez pentru tine”.

Problemele erau atât de evidente, încât nici machiajul de televiziune nu i-a putut ascunde semnele de pe față.

Artista a vorbit despre problemele cu care se confruntă în speranţa că ar putea ajuta alte fete.

„M-am trezit cu nişte coşuri pe barbă. Am zis că o fi de la machiaj. Am fost la dermatolog şi am aflat că am un stafilococ care poate fi luat de la machiaj, de pe perna unui hotel, se poate lua de pe orice. Nu e o plăcere să vorbeşti despre o problemă de sănătate pe care o poate avea oricine.

Medicul mi-a spus că produsele cosmetice cu care am fost machiată sunt de vină. Am luat un stafilococ. Am făcut câteva şedinţe cu laser şi am urmat un tratament medicamentos. Am luat antibiotic şi am folosit alifii preparate special, pe bază de plante”, declara Elena Ionescu, în 2014.

Cum a depăşit stereotipurile

Elena Ionescu a reuşit să depăşească stereotipurile din cauza problemelor de ten abia după 7 ani.

S-a întâmplat în 2020, când a câştigat Survivor România, concurs difuzat atunci de Kanal D.

Elena Ionescu spune își dorea ca oamenii să vadă ce om minunat este și să nu mai pună atâtea etichete legate de fizic. Mai mult, a avut curajul să apară la public fără machiaj.

„Îmi pare bine că am reușit să trec peste niște frustrări pe care le-am avut. Să mă arăt oamenilor poate așa cum nu m-au văzut niciodată. Să las masca aceea de machiaj pe care o uzam în fiecare zi pentru a arăta o persoană, un personaj.

Să îmi fac curaj de a mă arată așa cum sunt eu. Iar asta mi-a făcut atât de mult bine și mi-a dat mai multă încredere în mine încât și mâine dacă aș pleca din Survivor, simt că aș pleca un om fericit, împlit sufletește și…nu știu, realizat din multe puncte de vedere”, povestea Elena Ionescu.

Elena Ionescu, o fire luptătoare

Timp de zece ani a fost solista trupei Mandinga. A câștigat și competiția Survivor și a primit un cec de 250.000 de lei. Și-a cumpărat un apartament în care locuiește alături de fiul ei, Răzvan.

Muzica a fost mereu marea ei pasiune, iar faptul că a cântat alături de trupa Mandinga a ajutat-o mult în carieră.

Elena Ionescu are un băiețel și a divorțat în urmă patru ani soțul. S-a spus atunci că artista a pus capăt relației după ce a fost înșelată.