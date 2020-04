Elena Ionescu, participantă la emisiunea „Survivor România”, difuzată de Kanal D, a vorbit despre zvonurile care afirmau că ar avea o relație cu Sonny Flame, colegul ei de echipă. Cântăreața a explicat că între ea și coechipierul ei nu există decât o amiciție, mai ales că Sonny este căsătorit.

„Sonny este un om care ar putea face pe oricine mândru, ar merita să rămână în competiție pentru caracterul frumos și de luptător. Eu sper să fie ok echipa, acum plâng și-mi dau seama de o greșeală pe care am făcut-o. Lui Ghiță i-a ieșit strategia.

Eu am greșit că n-am fost atentă la detalii. Îmi pare rău că s-a ajuns aici, la asemenea mizerii. Sonny este un om deosebit, cu o soție foarte frumoasă. Niciodată nu aș interveni într-o familie cu copii. Știu ce înseamnă acest lucru, și eu am fost trădată, așa că, nu aș face așa ceva. Respect asemenea lucruri, numai că aici, văd atâta răutate, încât ajung pur și simplu să cedez”, a afirmat Elena Ionescu, conform cancan.ro.

„Noi am fost de la început apropiați, am fost priviți ca pe niște ținte. Eu am fost mereu în preajma Elenei, ei au vrut să ne înlăture pe amândoi, începând cu mine. N-am cum să mint să spun că nu mi-aș dori să rămân în competiție. Mi-am dorit foarte mult. Aș pleca cu un gust amar. Sper că nu mi-am dezamăgit fetița și soția”, a explicat și Sonny Flame.