Autoritatea Egipteană a Canalului Suez a stabilit că vinovat pentru blocarea căii navigabile vreme de șase zile în luna martie este căpitanul navei Ever Given, care ar fi dat prea multe comenzi, într-un interval scurt de timp.

Autoritățile egiptene cer despăgubiri de peste jumătate de miliard de dolari, pentru a acoperi costurile deblocării, daunele aduse canalului și veniturile pierdute, iar până vor primi banii vor ţine sechestrată nava Ever Given, pe un canal adiacent Suezului. Datele din cutia neagră relevă că nava a ieşit de sub control după ce căpitanul a dat prea multe comenzi într-un timp foarte scurt, el fiind vinovat de naufragiu, în opinia Autorităţii Egiptene a Canalului Suez.

„Nava a virat când spre stânga, când spre dreapta, înainte de a se înţepeni pe malul canalului„, a spus Sayed Sheisha, anchetatorul șef al Autorității Canalului Suez. „Căpitanul a transmis opt comenzi în decurs de doar 12 minute, în timp ce încerca să readucă nava în aliniament„, a mai declarat acesta, într-o conferinţă de presă, citat de The Wall Street Journal.

Pe de altă parte, proprietarul navei a învinuit administrația căii navigabile că a permis intrarea în canal în timpul unei furtuni de nisip.

Investigațiile inițiale asupra accidentului conduseseră la ipoteza că o rafală bruscă de vânt ar fi fost cea care a dus la eșuarea vasului.

