Sâmbătă, șeful Autorității Canalului Suez le-a spus jurnaliștilor că vântul puternic nu este „singura cauză” pentru ca nava cargo Ever Given să se blocheze pe canal. Lt. generalul Osama Rabei a declarat că o anchetă este în desfășurare, dar nu a exclus erori umane sau tehnice.

ANSVSA: Zece nave din România cu peste 130.000 de oi sunt blocate în zonă

Peste 130.000 de animale din România ar putea muri pe vapoare, în Suez, anunţă ANSVSA care a format deja o celulă de criză.

”Se analizează şi opţiunea debarcării animalelor în alte porturi, aflate în apropiere, în cazul în care situaţia o impune. Precizăm că, fiecăre navă de transport pentru animale se încarcă suplimentar cu 25% apă şi furaje peste cantitatea estimată pentru durata călătoriei, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2005/CE. Menţionăm că toate navele de transport pentru animale autorizate dispun de instalaţii de desalinizare, asigurându-se astfel apa potabilă necesară”, a transmis ANSVSA.

Două remorchere s-au deplasat duminică pe Canalul Suez pentru a sprijini eforturile de a elibera o navă-container de dimensiunea unui zgârie-nori încastrată de zile întregi pe calea navigabilă crucială.

Reamintim că Ever Given, o navă sub pavilionul Panama, care transportă marfă între Asia și Europa, a rămas blocată marți într-o porțiune cu o singură bandă a canalului. Din acel moment, autoritățile nu au reușit să scoată nava și traficul prin canal – evaluat la peste 9 miliarde de dolari pe zi – a fost oprit, perturbând în continuare o rețea globală de transport maritim deja tensionată de pandemia de coronavirus.

Varianta cu descărcarea navei uriaşe de marfă ar dura zile întregi

Descărcarea containerelor de pe navă ar adăuga, probabil, și mai multe zile la închiderea canalului, lucru pe care autoritățile au încercat disperat să îl evite. De asemenea, ar necesita o macara specială și alte echipamente care nu au sosit încă.

Iar o închidere prelungită a căii navigabile cruciale ar provoca întârzieri în lanțul global de transporturi. Aproximativ 19.000 de nave au trecut prin canal anul trecut, conform cifrelor oficiale. Aproximativ 10% din comerțul mondial circulă prin canal. Închiderea ar putea afecta transporturile de petrol și gaze către Europa din Orientul Mijlociu.

Deja, Siria a început să rationeze distribuția de combustibil în țara devastată de război, pe fondul îngrijorărilor privind întârzierile transporturilor care ajung în mijlocul blocajului.

Începând de duminică, peste 320 de nave au așteptat să călătorească prin Suez, fie în Marea Mediterană, fie în Marea Roșie, potrivit companiei de servicii Leth Agencies, informează sacbee.com.