Educația, încotro! Starea nației în al doilea an de pandemie:. „Ce așteptăm, să moară primul copil?”. EVZ Play

După un weekend sub semnul Untold, am revenit la un deja-vu. Începerea noului an școlar ne-a prins din nou nepregătiți. Sociologul Mirel Palada, istoricul Florian Bichir alături de ziariștii clujeni Octavian Hoandră și Liviu Alexa au despicat în patru, la EVZ PLAY, firul eternei crize a educației românești.