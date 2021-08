Părăsit de mamă când avea 6 ani, George nu vrea să ajungă în situația tatălui său, de a munci cu ziua. „Școala este importantă ca să ajungi ceva în viață”

La cei 12 ani, George a învățat că un loc de muncă este ceva foarte important. „Nu ai cum să faci bani fără loc de muncă”, explică băiatul. Iar șansele să-l obții cresc pe măsura performanțelor de la școală. De la vârsta de 6 ani, după ce mama lui l-a părăsit, George a fost crescu doar de tată., care nu are un loc de muncă stabil, ci muncește cu ziua pe unde apucă. „Am făcut doar opt clase, atât”, spune Costel Zaharia, tatăl lui George.

„I-am zis și lui să nu facă prostia mea. Să meargă să învețe, că pentru el învață, nu pentru mine”. Și, chiar dacă părintele său i-a spus „că nu e musai să fie premiant”, ci undeva pe la mijloc, George a înțeles exact ce are de făcut ca să-i fie bine în viață. În perioada pandemiei, cât școala a funcționat online, a fost mai complicat să susțintă ritmul învățăturii, pentru că ori nu avea internet, ori nu funcționa tableta. S-a ajutat cu vecinii, cu prietenii, iar vara aceasta i-a venit în ajutor Naradix, platoforma gratuită de educație remedială lansată de Narada luna trecută. A găsit acolo exerciții prezentate sub forma unor jocuri distractive și testări care-l vor ajuta să repete materia și să o înțeleagă mai bine. Așa cum spune dirigintele lui George, „Naradix vine fix în direcția asta, să-i sprijine pe copii să remedieze cu ce au rămas în urmă, să acopere golurile de informație formate”.

Își ajută tatăl la treburile casnice

Pe vremea când George abia împlinise 6 ani, mama lui a plecat la serviciu, ca în fiecare zi. Doar că de atunci nu s-a mai întors. Multă vreme, familia nu a știut nimic de ea, până într-o zi când și-a sunat băiatul. I-a spus că e bine, e în Italia. „Timp de vreo două luni și ceva a mai ținut puțin legătura cu el și după aceea perioadă a încetat să-l mai caute. După un an de zile m-a dat în judecată sa-l ia pe George. Ne-am judecat mai bine de doi ani, după care eu am câștigat băiatul”, a povestit tatăl copilului. Întâmplarea aceasta dureroasă i-a conferit lui George o profunzile și o hotărâre pe care cu greu o poți observa la alți copii de-o vârstă cu el. „Se vede că are o traumă ascunsă, că suferă de ceva, chiar dacă nu vorbește despre asta”, spune dirigintele băiatului. Acum, mama lui George are program de vizită : de Paște, de Crăciun și două săptămâni de vacanță împreună pe an. Îi poate și telefona, în fiecare seară, la ora 7. Restul timpului George îl petrece cu tatăl său. Se gospodăresc împreună, își gătesc, fac curat și își spală rufele. „Face și el. Ne înțelegem. Îi zic Uite, eu plec la muncă, dai și tu cu aspiratorul…și face, înțelege”, spune domnul Zaharia. De fapt, George înțelege foarte multe pentru un copil care abia acum trece clasa a șasea. Faptul că mama lui l-a părăsit nu transformă cazul băiatului într-unul excepțional, pentru că mii de copii, din toate colțurile țării trec prin situații asemănătoare. Excepțional este însă reacția lui George, care a înțeles de la tatăl său exact ce are de făcut. „Școala este importantă ca să ajungi ceva în viață”, spune băiatul. Să muncești cu ziua înseamnă o viață plină de nesiguranță, pe care el vrea să o evite, iar visul său e să devină jandarm. „Am văzut odată unul când am mers la Bacău și mi-a plăcut cum acționează. Aproape ca în jocurile pe calculator”.

La fel ca alți peste 10.000 de copii care s-au înscris vara aceasta pe Naradix, George a descoperit platforma pusă la dispoziție de Narada un mod de a învăța foarte apropiat de generația sa. Interfața activă, lecții concepute ingenios, posibilitatea de a participa la webinarii, dar și de a fi accesată offline oricând se dorește, explicații oferite de profesorii-voluntari ori de câte ori este nevoie și, nu în ultimul rând, premii atractive pentru cine învață bine, toate acestea sunt puse la dispoziția copiilor pe Naradix. Cei care vor să susțină această campania, mai precis de a ajuta copiii să se înscrie pe platforma gratuită, o pot face cu un sms la 8845 cu textul „ELEV”.