VIDEO/ Povestea impresionantă a lui Cristian, băiatul de 9 ani care suferă de o tulburare din spectrul autist. Cum a învățat singur engleză și matematică

A învățat engleza de unul singur, deși la școală se studiază abia din clasa a IV-a, iar soluțiile complexe și corecte pe care le găsește problemelor de matematică o uluiesc pe învățătoare. Cristian suferă însă de o tulburare din spectrul autist nediagnosticată exact, pentru că provine dintr-o familie de oameni simpli, fără posibilități materiale. Unul dintre cei mai buni elevi nu doar din clasa lui, ci din școală, Cristian folosește platforma Naradix nu pentru că are nevoie să recupereze materia, ci din dorința de a cunoaște mai mult, de a descoperi lucuri noi. Concepută într-un mod interactiv, cu lecții sub formă de puzzle-uri sau jocuri, platforma de educație remedială pusă la dispoziție gratuit de Narada poate fi folosită de copiii de la clasele 0-8 atât pentru recuperarea cursurilor pierdute în pandemie, cât și așa cum o utilizează Cristian, pentru a descoperi o fascinantă lume a informației la care are acces oricând dorește el.

Când a rămas însărcinată cu cel de-al doilea copil, mamei lui Cristian i s-a recomandat să nu păstreze sarcina. Diagnosticul de epilepsie stabilit anterior ridica suspinciuni asupra stării de sănătate a fătului și bunei lui dezvoltări. „Doctorul mi-a spus să fac avort, să-l dau afară că altfel o să iasă bolnav, cu probleme, handicapat. Eu am zis că așa cum o fi, îl cresc, că e al meu”, spune Angelica Bulgărescu, mama băiatului. Și astfel a venit pe lume Cristian, un copil cu un nivel de inteligență foarte ridicat, iubitor de natură și liniște, care atunci când se va face mare vrea să devină pescar. „Îmi plac apa și peștii”, explică băiatul. Dacă nu cunoaște oamenii, Cristian este extrem de rezervat și tăcut. În plus, zgomotul excesiv este extrem de deranjant pentru el, astfel se manifestă concret afecțiunea lui Cristian. „E un copil special”, observă învățătoarea lui. Auzise despre el încă de când era la grădiniță, din poveștile educatoarei, iar când a aflat că va veni la ea în clasă s-a temut că nu se va descurca cu el. „Nici prin cap nu mi-a trecut că o să fim cei mai buni prieteni și că o să ne spunem totul verde în față, fără ocolișuri, mai ales el. Întotdeauna spune exact ce dorește, ce crede că este corect”, mai spune învățătoarea. Ceea ce este frapant la Cristian este modul lui de a gândi, diferit față de al celorlalți copii. În clasa a doua a învățat de unul singur engleza, deși aceasta este o materie de studiu abia în clasa a patra și poate purta fără probleme o discuție în această limbă. „Este cel mai bun la matematică. Are rezolvări ale unor probleme la care nici eu nu mă aștept și trebuie să-l întreb de multe ori cum s-a gândit la rezolvarea aceea, care este și corectă. Este foarte rapid în gândire, deși pare că nu ascultă, el ști tot, răspunde la orice întrebare și de fiecare dată este franc. Răspunsul lui este întotdeauna concis și fără nicio rezervă”, astfel îl descrie învățătoarea.

Deși familia lui Cristian are venituri mai mult decât modeste, 370 lei pensia de boală a mamei și 400 de lei alocațiile copiilor, grija pentru educație reprezintă o preocupare constantă. Chiar și în perioada pandemiei, Cristian a lipsit o singură săptămână de la cursurile online pentru că nu a avut tehnologia necesară conectării. Fratele lui mai mare, elev eminent și el și bursier strâns bursa pe 3 luni și i-a cumpărat lui Cristian un telefon, la reduceri. „Am crescut într-un sat fără lumină, părinții nu au avut posibilitatea să mă dea mai departe la școală, pentru că am fost șase frați. Chiar aș fi vrut să termin măcar o profesională. De asta am spus că, așa cum oi putea, cum nu, să-i țin să învețe școală, să se ducă mai departe. Măcăr să aibă și ei o meserie”, spune mama băiatului, care a reușit să termine doar 8 clase. În ciuda acestei situații însă, băieții familiei Bulgărescu au rezultate excelente la învățătură. Iar Cristian, deși nu este în urmă cu material, ci în unele cazuri chiar în avans cu unul, doi ani își dorește să știe mai mult, să se conecteze la multitudinea de informații pe care le poate pune la dispoziție ducația digitalizată. Astfel a ajuns să cunoască Naradix, platforma de real ajutor copiilor care vor să recupereze materia, dar și celor interesați de performanță. Cu un sms la 8845, cu textul „ELEV” sau prin plata cu cardul pe pagina campaniei, cu o donație de doar 2 euro pe lună, 100.000 de copii pot recupera materia pierdută în pandemie așa încât până la începutul noului an școlar să-și ajungă din urmă colegii. Iar cei care au rezultate la teste la fel de bune ca ale lui Cristian, pe Naradix acumulează puncte pe care le pot transforma ușor în premii precum mingi, jocuri, cărți.