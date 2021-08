VIDEO/ Poveste impresionantă a lui Leonard, băiețelul de 8 ani care a vrut să învețe chiar dacă era pe patul de spital

Ajutat de sora lui, Alis și de mama sa, devotată trup și suflet pentru copiii ei pe care îi crește singură, Leonard a învățat să scrie, să citească și să socotească. Trebuie să fie conștiincios și să învețe bine, pentru ca atunci când va fi mare să ajungă să-și îndeplinească visul: să ajungă polițist sau „polițai care oprește mașinile”, după cum singur spune. Cursurile online au însemnat pentru Leonard posibilitatea de a ține pasul cu colegii săi. Chiar dacă a petrecut luni la rând pe patul de spital, băiatul și a terminat clasa I cu calificativul „Foarte bine”. Acum, în vacanța de vară poate să studieze suplimentar, ca să fie cu un pas mai aproape de visul lui. Va face acest lucru prin accesarea webinarilor de pe Naradix, platforma de educație remedială care se adresează elevilor din clasele 0-8, pusă la dispoziție în mod gratuit de Narada.

Leonard locuiește împreună cu mama și sora lui în casa bunicilor, unde s-a mutat după ce părinții s-au despărțit, pentru că tatăl a plecat la o altă femeie, iar ulterior a ajuns la închisoare. Ca și când aceste încercări nu ar fi fost de ajuns pentru familie, la vârsta de 4 ani, după ce a făcut varicelă, tot corpul băiatului a început să se umfle, iar diagnosticul medicilor a fost unul sever : sindromul nefrotic, o afecțiune crpnică, imprevizibilă care „nu se vindecă definitiv. E o boală care acum poate să fie bine, iar peste o oră poate să nu mai fie deloc”, a explicat Nicoleta Dima, mama copilului.

Starea precară de sănătate a lui Leonard a transformat chiar și boli care, în mod normal, nu pun viața în pericol, în stări medicale critice. În urma unei operații de apendicită, micuțul a fost la un pas de a-și pierde viața. Mama încă își amintește foarte limpede ziua când a primit vestea că băiatul ei este în pragul morții. „Pe 26 noiembrie. Cea mai blestemată zi. Pe 26 noiembrie m-am despărțit, pe 26 noiembrie mi-a fost dată viață, pe 26 noiembrie a fost prima zi la proces. Doctorul care era de gardă în seara aceea mi-a spus: Mamă, așteaptăm să cedeze inima sau să plesnească plămânul”. Disperată mama lui Leonard a urlat și și-a strigat furia către cer, până când medicii au reușit să o liniștească. „Mamă, copiii nu sunt ai noștri, sunt ai lui Dumnezeu”, i-a spus o doctoriță Nicoletei Dima. „M-am întors înapoi, l-am primit ca pe un copil mort care respira prin aparate și am zis: „Doamne, iartă-mă! Îți încredintez copiii Ție. Indiferent de greutățile care or să fie, eu ți-i încredințez Ție. Dar gândește-te că voi suferi”. Încetul cu încetul, copilul meu, de pe o zi pe alta, a început să aibă analizele bune”, își amintește mama lui Leonard. În acest moment, boala băiatului a intrat în remisie și, cel puțin pentru moment, simptomele nenumărate complicații pot fi ținute sub control, deși vizitele periodice la medic sunt încă obligatorii. „În fiecare lună trebuie să merg la spital. Și doare rău”, mărturisește Leonard. Însă, cu toate acestea, familia poate privi spre viitor. „Fiind mamă singură, îmi doresc să văd ceva strălucit în viitorul copiilor. Încerc să mă lupt, să-i ajut să fie cineva. Și am să fac tot posibilul, pentru că important e să învețe, să ajungă cineva, chiar și polițai. Voi lupta cu toate puterile mele să ajungă să-și îndeplinească visul”, spune Nicoleta Dima.

Depășind greutate după greutate, cheltuind până la ultima picătură de energie, Nicoleta Dima a reînvățat să spere și nu a încetat nicio clipă să se lupte pentru binele copiilor ei. Și-a învățat băiatul să scrie, să citească, să socotească, apoi a luat legătura cu învățatoarea, ca să-l introducă în sistemul de școală online. „Când a intrat în clasa I, el deja știe să socotească, știa literele, citea. M-a impresionat faptul că, neavând contact fizic cu școala, s-a descurcat foarte bine”, își amintește învățătoarea lui Leonard. Acum este mult mai simplu pentru familia Dima și pentru mulți alți copii care, din diferite motive, nu au putut accesa cursurile online și au rămas în urmă cu materia. Platforma de educțaie remedială Naradix oferă copiilor din orice colț al țării posibilitatea să participe la cursuri atractive, sub formă de jocuri sau algoritmi interactivi. Iar elevii cu rezultate foarte bune la testările puse la dispoziție de Naradix acumulează puncte pe care le pot transforma în premii, o răsplată imediată și binemeritată a muncii lor.