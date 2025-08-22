EVZ Special Ecaterina Teodoroiu - jertfa „Eroinei de la Jiu”, tragica lovitură a lunii august 1917







Ecaterina Teodoroiu - jertfa „Eroinei de la Jiu”. Marile bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oituz au înregistrat jertfa unor eroi români.

Ecaterina Teodoroiu s-a jertfit la 22 august 1917, la Muncelu, spre finalul marii bătălii de la Mărășești.

Ecaterina Teodoroiu s-a născut la Vădeni-Gorj. A purtat la naștere numele Cătălina Toderoiu. S-a pregătit pentru a fi învățătoare. La București, a urmat și cursuri destinate surorilor medicale și cercetașilor. Intrarea României în Marele Război a determinat-o să se alăture efortului de război. A avut cel puțin un frate care a murit pe front.

Inițial, trebuia să fie o simplă infirmieră, dar ea și-a dorit mai mult. Așa se face că o vom regăsi în timpul luptelor din Oltenia, de la Târgu Jiu și Filiași din toamna lui 1916.

Ecaterina Teodoroiu a fost grav rănită în timpul luptelor de la Filiași. A fost la un pas să-și piardă funcționalitatea picioarelor. La 19 martie 1917, Regele Ferdinand a decorat-o cu „Virtutea militară” clasa a II-a. Ecaterina Teodoroiu a f ost avansată la gradul de sublocotenent. Acest act a fost certificat prin Decretul nr. 191 din 10 martie 1917. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 292 din 16 martie 1917.

Vara lui 1917 a găsit România, teritorial redusă la Moldova, încercând să reziste pe linia Mărăști-Mărășești -Oituz. Ecaterina Teodoroiu a primit comanda unuia dintre plutoanele Regimentul ui43/59 Infanterie Lupeni.

Bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz au fost cele mai încleștate confruntări dintre Armata Română și Puterile Centrale. Prima a fost o ofensivă românească, următoarele două au fost ofensive ale Puterilor Centrale. În seara de 22/23 august 1917, plutonul comandat de Ecaterina Teodoroiu se afla cantonat la Muncelu.

Aflată în fruntea unei acțiuni de atac, Eroina de la Jiu a decedat ca urmare a unei răni fie la piept, fie la cap. Mărturiile despre moartea sa diferă. Unii veterani susțin că a căzut fulgerător fără să mai spună nimic. Un fost soldat din plutonul ei susține că Ecaterina Teodoroiu i-a cerut apă din bidonul său și ar fi spus ultimele cuvinte: „Înainte, băieți, sunteți cu mine!”

A primit onorurile militare la funeraliile de la Panciu, după care, în perioada interbelică, trupul i-a fost adus la Târgu Jiu și depus într-un mausoleu sculptat de Milița Petrașcu, la 9 iunie 1921.