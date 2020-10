Elena Băsescu, cunoscută ca și EBA are 40 de ani, este o mamă singură, cu trei copii, și, deși pare greu să scape de imaginea „fata lui tata”, se ambiționează să demonstreze că se poate descurca și fără ajutorul lui Traian Băsescu. Nu candidează la București, ci la Constanța. Și nu pentru că așa a vrut fostul președinte al României ci pentru că i-a propus președintele organizației PMP de pe litoral, Claudiu Palaz. Într-un interviu, pentru EVZ, având în vedere că și-a depus candidatura pentru Camera Deputaților, Elena Băsescu a anunțat că s-a înscris deja în PMP Constanța.

Cât de tare sunteți legată de Constanța? Știu că sunteți născută aici, dar ați plecat de mult.

De plecat, nu am plecat niciodată. Vin foarte des la Constanța. Avem apartament aici, cel în care ne-am născut, eu și sora mea, și am copilărit, pe Aleea Zmeurei, colț cu Soveja, unde era unitatea militară. Nu a fost vândut. Acolo venim și stăm în fiecare vară. Nu am stat la hotel, am stat acolo tot timpul. Am rămas pe scară cu aceeași vecini cu care își bea mama cafeaua când tata naviga. Este o atmosferă caldă, de familie. Am păstrat și ținem legătura. Mai am și familia din partea tatălui meu, unchiul meu cu cei doi copii ai lui, Dragoș și Raluca și mătușica mea. Din păcate bunicii nu mai sunt, dar îi vizitez tot timpul la cimitir.

Cine are grijă de apartamentul din Constanța?

Vecinele noastre. Știți cum e, se mai sparge o țeavă, se mai strică ceva. Vecinele de pe scară, cu care am rămas în relații foarte bune. Nașa mea, nana, vecine, doamna Ica, tanti Gina. Tot acolo locuiesc. Doar nașa mea s-a mutat, dar o vizitez înainte de a intra pe autostradă pentru că s-a mutat în acea zonă. Deci nu plec din Constanța fără să îmi vizitez unchiul, prietenele din copilărie, fără să o pup pe nașa mea de botez. Care are două fete, de-o vârstă cu mine și sora mea. Deci avem încă legături foarte puternice în Constanța.

Dar prieteni aveți la Constanța?

Cum să nu. Foarte vechi și foarte buni. Un prieten drag, cu care țin legătura și ne vizităm cu familii cu copii, are și el doi băieți, este Răzvan Florea, cu care am făcut înot. Am păstrat legătura cu el de-a lungul anilor. Eu am făcut înot de performanță la Clubul Farul și am fost colegi. Îl știe toată lumea pe marele înotător român, medaliat cu bronz la Olimpiada de la Atena.

El a fost consilier local municipal PSD, la Constanța, știați, nu?

Da, dar nu am ținut cont. Prietenia noastră este mult prea veche pentru a ține cont de aceste lucruri. Am fost colegi de bazin. Și vă dau o veste în premieră, a demisionat din PSD, dacă vreți să știți. Am vorbit cu el, m-a informat. Nu știu cât l-a atras politica pe el, de la început.

Și aveți și prieteni din rândul comunităților etnice ..

Avem prieteni și turci și tătari, ne-am făcut chiar și rude. Asta va fi una dintre prioritățile mele. Știu că minoritatea turcă are reprezentant în parlament. Dacă minoritatea tătară nu va reuși să aibă reprezentant în Parlamentul României, îmi doresc să fiu și eu una dintre vocile prin care să se exprime această minoritate deoarece am crescu alături de foarte mulți și tătari în copilărie.