După un an record, PORR își pregătește fundația pentru următoarea etapă de creștere

După un 2024 în care șantierele au lucrat la capacitate maximă, PORR Construct a închis anul cu cele mai bune rezultate din istoria companiei în România, cu o cifră de afaceri de 2,4 miliarde de lei și un profit net de 186 de milioane de lei. O performanță venită, spun reprezentanții companiei, ca urmare a „volumului mare de proiecte publice scoase la licitație în perioada 2022–2023, care s-a reflectat direct în portofoliul de lucrări atribuite PORR”.

Iar 2025, însă, arată complet diferit. Instabilitatea politică, tensiunile geopolitice, deficitul bugetar și diminuarea finanțărilor au redus considerabil dinamica licitațiilor, iar unele proiecte deja atribuite au întârziat startul. Compania estimează o scădere a cifrei de afaceri cu până la 25% la finalul anului, o ajustare care, spun managerii, nu ține de performanța companiei, ci de „o realitate de piață complicată, în care investițiile publice sunt puse în așteptare”.

Chiar și într-un mediu volatil, PORR a continuat ritmul investițiilor. Compania a accelerat achiziția de echipamente moderne, de la drone până la utilaje dotate cu senzori de monitorizare, și a consolidat liniile de producție pentru asfalt și betoane. Digitalizarea rămâne „umbrelă strategică”, iar programele de perfecționare pentru angajați sunt extinse constant, astfel încât echipele să poată răspunde rapid oricărei noi provocări.

Investițiile sunt tratate cu aceeași rigoare care definește modelul austriac. „Obiectivele de eficiență, ESG și digitalizare nu sunt negociabile. Pentru proiectele strategice, business planurile sunt documentate în profunzime, incluzând riscurile potențiale”, transmit reprezentanții companiei.

Ultimele 12 luni au venit cu un cumul de presiuni, precum instabilitatea politică, creșteri ale prețurilor la materiale, volatilitatea costurilor energiei, deficit de forță de muncă și, nu în ultimul rând, eliminarea treptată a facilităților fiscale din sectorul construcțiilor. Aceasta din urmă, deși anticipată, a fost implementată mai repede decât se estima, iar modificările au venit cu termene extrem de scurte. „În industria construcțiilor nu există activitate liniară. Totul depinde de proiecte, iar fiecare proiect este diferit. Am inclus riscurile în bugetare, dar presiunile asupra costurilor sunt inevitabile”, explică board-ul.

Calitatea lucrărilor, finalizarea înaintea termenului și experiența internațională a Grupului sunt doar o parte dintre diferențiatori. PORR România are peste 70% din portofoliu în infrastructură – proiecte mari, complexe, în care compania și-a câștigat reputația de expert: tuneluri, linii de tramvai, autostrăzi, căi ferate.

Compania rămâne pionier în adoptarea noilor tehnologii. A construit primul tunel de autostradă din România prin metoda NATM, a introdus pentru prima dată pe piața locală sistemul Slab Track și a fost premiată internațional pentru utilizarea metodologiei BIM. În paralel, metodologia LEAN aplicată pe proiecte mari și medii a redus timpii de execuție și a crescut eficiența.

Iar strategia „Green și LEAN” se transformă într-o direcție centrală: decarbonizare, circularitate a materialelor, reducerea deșeurilor. Dacă multe companii din construcții se definesc prin rezultate tehnice, PORR pune un accent pe cultură. În recrutare, atitudinea și valorile sunt la fel de importante ca competențele. Odată intrați în companie, angajații au acces la programe variate. PORR Academy pentru TESA, PORR Campus pentru muncitori, Ziua Constructorului, eveniment devenit tradiție, campanii interne de recunoaștere („Colegul PORRfect”), inițiative sociale și evenimente sportive.

„Suntem o comunitate, nu doar o corporație. Construim pe principii – Seriozitate, Pasiune, Umăr lângă Umăr, Apreciere, Spirit de Pionierat – și ne asigurăm că ele sunt trăite, nu doar afișate”, mai spun reprezentanții companiei. Revista internă, transmisă digital și tipărit, menține legătura cu toți colegii, inclusiv cu muncitorii de pe șantiere. Obiectivul este acela de a asigura sentimentul de apartenență, vizibil la toate nivelurile. Iar în ultimul an, echipele PORR au plantat 30.000 de puieți în Ilfov, Timiș și Buzău, în cadrul campaniei „Plantăm fapte bune”. Programul „Adoptă un bunic”, derulat de Crăciun, a mobilizat sute de angajați. În octombrie, PORRienii au alegat la Maratonul București pentru a susține Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor.

Creșteri de prețuri, costuri energetice ridicate, deficit de personal, presiuni fiscale și limitarea finanțărilor, tabloul economic al României este unul volatil. Totuși, reprezentanții companiei cred în reziliența țării și sunt de părere că „România a depășit momente critice și și-a continuat parcursul. Avem convingerea că o va face și acum”. Investițiile în infrastructură rămân motorul economiei, iar poziția geopolitică a României menține proiectele majore între prioritățile europene. Echipa PORR se declară pregătită să contribuie în continuare.

Conflictul din Ucraina a generat întârzieri în aprovizionare, scumpiri ale materialelor, creșteri ale costurilor de producție și presiuni asupra termenelor. Pentru infrastructură, impactul este amplificat prin necesarul mare de fier-beton, dificultățile de livrare și volatilitatea prețurilor au obligat antreprenorii să fie extrem de prudenți. Mecanismele de ajustare a prețurilor, pentru contractele lungi, au devenit vitale. Ambiția echipei PORR poate fi rezumată simplu: „Ne propunem să fim cea mai bună, nu cea mai mare companie de construcții. Iar viitorul se construiește acolo unde strategia și cultura merg mână în mână”.