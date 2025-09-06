Vremea Accuweather anunță că iarna vine mai devreme în România. A fost stabilită prima zi cu temperaturi negative







Toamna anului 2025 pare să fie scurtă decât cele precedente, iar iarna își va face simțită prezența mult mai devreme, anunță meteorologii de la Accuweather.

Dacă octombrie va aduce temperaturi plăcute, mercurul din termometre va coborî sub 0 grade Celsius de la începutul lunii noiembrie.

România traversează o perioadă cu schimbări bruște de temperatură, care apar de la o săptămână la alta. Dacă octombrie aduce zile blânde și însorite, începutul lui noiembrie va marca sosirea bruscă a iernii.

Potrivit prognozei Accuweather, prima zi cu temperaturi negative va fi 7 noiembrie, în orașul Predeal, situat la cea mai mare altitudine din țară.

În perioada respectivă, minimele vor ajunge până la -3 grade Celsius, iar maxima zilei nu va depăși 8 grade, în contrast puternic cu zilele precedente, când termometrele indicau 14-15 grade.

Prognoza pe întreaga lună arată că, după 7 noiembrie, temperaturile vor rămâne scăzute, coborând chiar până la -7 grade pe timpul nopții, în special în jurul datei de 19-20 noiembrie.

În schimb, începutul lunii va fi încă relativ plăcut, cu maxime între 9 și 11 grade și câteva zile însorite. Astfel, frigul își face simțită prezența mult mai devreme decât în alți ani.

În perioada 15 – 22 septembrie, temperaturile vor rămâne puțin peste mediile normale, în special în regiunile sudice. Cantitatea de ploaie va fi mai mare decât media obișnuită în zonele de nord și centru, în timp ce în restul țării precipitațiile se vor situa aproape de normal, anunță ANM.

În ultima parte a lunii, între 22 și 29 septembrie, valorile termice se vor menține ușor peste cele normale, mai ales în vest și sud. Regimul ploilor va fi ușor deficitar în majoritatea zonelor, cu precădere în nord.

De asemenea, începutul lunii octombrie aduce temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei.