După 142 de zile de război, armatele Ucrainei și Rusiei sunt epuizate: Cine va avea puterea să dea lovitura decisivă

Justin Bronk, cercetător în cadrul Royal United Services Institute (RUSI), vorbește despre războiul din Ucraina ca despre „o luptă de uzură”.

Rusia și Ucraina, epuizate de conflictul militar

„Este o luptă între două armate, care au suferit pierderi uriașe și sunt foarte aproape de epuizare”, susține analistul Justin Bronk, care crede că următoarea mișcare a Rusiei ar fi o incursiune în Donețk, obiectivul principal al liderului Vladimir Putin, mânat de dorința de a stăpâni întreaga regiune Donbas, acolo unde se găsesc facțiuni separatiste, cu ideologie pro-rusă, pe care Moscova le controlează încă din anul 2014.

Duminică, 10 iulie, grupul de analiști americani din cadrul Institute for the Study of War (ISW) reiterează faptul că forțele militare terestre ruse au luat o pauză „de odihnă, refacere și reconstituire”, timp în care ucrainenii ar putea pregăti apărarea zonelor din Donețk pe care încă le mai controlează, în special centura industrială dinspre sud de orașul Sloviansk, dar și orașul Kherson.

Războiul din Ucraina, o luptă pentru cucerirea estului

„În a doua fază a acestui război, Rusia a revenit la elementele de bază”, a transmis Max Bergmann, directorul programului Europa de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. Astfel, trupele ruse au fost reorientate spre Luhansk și Donețk, dată fiind ineficiența concentrării de forțe spre capitala Ucrainei.

„Și-au folosit resursele de artilerie și (au) lovit forțele ucrainene, în timp ce operau într-o mișcare lentă”, a explicat Bergmann, care subliniază avantajele Rusiei în materie de armament și putere de foc.

„Toate formațiunile de război electronic, de apărare aeriană și blindate (ale Rusiei) pot fi concentrate pe zone foarte mici”, permițându-le să „creeze o superioritate locală”, față de pozițiile mai întinse și mai defensive ale Ucrainei, a transmis Bronk, care adaugă că „prima rundă a fost un knock-out pentru Ucraina. În runda a doua, rușii au câștigat la puncte”, explică Bergmann în evaluarea fazelor de deschidere a războiului.

Rusia își regrupează trupele și urmărește victorii tactice

„Forțele rusești vor continua, probabil, să se limiteze la acțiuni ofensive la scară mică, pe măsură ce își refac forțele și creează condițiile pentru o ofensivă mai semnificativă în următoarele săptămâni sau luni”, adaugă aceeași sursă.

Vineri, 8 iulie 2022, peste 40 de orașe și sate din Donbas au fost atacate în ultimele 24 de ore, Ucraina recunoscând „succesul parțial” al încercări rusești de a avansa pe un front în apropiere de orașul Bakhmut, conform CNN.