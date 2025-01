Justitie Dumitru Prunariu, în război cu Ministerul Cercetării și Consiliul Național de Etică







Dumitru Prunariu a chemat în judecată Ministerul Cercetării și Consiliul Național de Etică (CNECSDTI). Primul român ajuns în spațiu și Marius Ioan Piso, fost președinte al Agenției Spațiale Române (ROSA) au fost sancționați anterior. La Curtea de Apel București, cei doi au solicitat anularea deciziei.

Dumitru Prunariu, luptă în instanță

Consiliul de Etică a fost sesizat de reprezentanții Serviciului Corp Control și Strategie Anticorupție. Documentul a fost înregistrat cu nr. 1929/9.06.2023 și era legat de activitatea profesională a lui Dumitru Prunariu. De asemenea, Marius Ioan Piso apărea în sesizarea respectivă.

Ulterior, reprezentanții CNECSDTI au ajuns la concluzia că acesta s-a aflat într-un conflict de interese. Conform documentului, acesta a ocupat în acelaşi timp funcţia de Director SP2 infrastructură al Agenţiei Spaţiale Române (ROSA) şi cea de preşedinte al ROMSPACE – Asociaţia Română pentru Tehnologie şi Industrie Spaţială.

Poziția CCNECSDTI

Conform CCNECSDTI, „Dumitru Prunariu a ocupat funcţia de director SP2 infrastructura doar în perioada mai 2012 – noiembrie 2013”. Totodată, sursa arată că el „a beneficiat de informaţii importante cum ar fi, de exemplu, organizarea şi evaluarea proiectelor-ofertă”.

Până la finalul anului 2013, primul român ajuns în spațiu a condus și Programul STAR al ROSA. Datele arată că ROMSPACE a participat la Programul STAR al ROSA la C2-2013 şi C3-2016.

În consecință, Dumitru Prunariu urma să fie sancționat prin „interzicerea, pentru o perioadă de 3 ani, a accesului la finanțare din fonduri publice destinate cercetării-dezvoltării”.

De asemenea, acestuia urma să i se suspende pe o perioadă determinată de 3 ani, dreptul de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere, arată Just news.

Ce spune Dumitru Prunariu

Consiliul de Etică este format din 23 de membri, iar decizia nr. 42/31.08.2023 a fost adoptată cu 15 voturi.

Dumitru Prunariu și-a arătat revolta vizavi de această hotărâre, menționând că este vorba despre „o situație abuzivă și neconformă cu realitatea datorată concluziilor tendențioase ale unui corp de control al MCID și al Consiliului de Etică din august 2023”.

„Nu am fost contactat și consultat niciodată de reprezentanții Corpului de Control cu privire la „constatările” acestuia referitoare la mine. Nici decizia nu mi-a fost comunicată, așa cum prevăd reglementările legale. Se afirmă că sunt asociat în ROMSPACE, nefiind în fapt niciodată asociat. Se afirmă chiar că am fondat ROMSPACE. În ROMSPACE am devenit doar angajat din 2013, conform CIM atasat, an în care am și ieșit din orice poziție în programul STAR, desfășurat în perioada 2012-2019. Înainte de a avea vreun raport de muncă cu ROMSPACE am ieșit și din Consiliul Științific al ROSA (totul poate fi documentat)”, a explicat primul român care a ajuns în spațiu.