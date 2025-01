Monden Dorian Popa, șocat de prețul la benzină în New York: Deci nu-mi vine să cred, jur







Dorian Popa a petrecut sărbătorile în New York și a dorit să împărtășească câteva dintre experiențele sale, inclusiv impresiile sale despre cumpărăturile efectuate la Costco, cel mai mare retailer en-gros din Statele Unite, dar și despre prețul la benzină.

Dorian Popa, despre prețurile la carne

Dorian Popa este cu adevărat impresionat de prețurile de la Costco, cel mai mare retailer en-gros din Statele Unite. Accesul în magazinele Costco se realizează exclusiv pe baza unui card de membru, pentru care se plătește un abonament anual, cu un cost mediu de 60 de dolari, dar care poate varia în funcție de opțiunile alese, scrie cancan.ro.

Artistul a fost cu adevărat impresionat de felul în care Costco comercializează carnea de pasăre, oferind-o în pachete deja porționate. Acest lucru se întâmplă în contextul în care prețurile din SUA sunt comparabile cu cele din România.

Influencerul, uimit de prețul la benzină

De asemenea, influencerul le-a arătat urmăritorilor săi obiective turistice vizitate și pe ce a cheltuit banii. Dorian Popa a mai spus, de asemenea, cât a plătit pentru un plin de benzină la mașina cu care a circulat prin New York. Se aștepta să achite o sumă exorbitantă, având în vedere că se află în străinătate, însă a fost surprins să constate cu totul altceva.

„Am oprit să alimentăm mașina asta care a consumat un plin în două zile, dar având în vedere cât costă plinul aici, ce crezi? Deja nu-mi mai pare rău. Adică am coborât și am zis, cum un plin în două zile că ne-am învârtit de trei ori în New York și n-am făcut distanțe mari. 3 dolari galonul. Și galonul are 4 litri, deci 15 lei 4 litri. Aproape 4 litri. Sub 4 lei litrul. Deci nu-mi vine să cred, jur”, a povestit Dorian Popa

Galonul este o unitate de măsură utilizată pentru volumul lichidelor. Statele Unite au stabilit un standard pentru galon, bazat pe galonul de vin, definit ca volumul unui cilindru cu un diametru de 6 inci și un volum de 230,907 inci cubici. În prezent, un galon echivalează cu 231 de inci cubici. Dorian Popa a achiziționat 12,7 galoane, pentru care a plătit 39 de dolari.