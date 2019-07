– EVZ: Cum ați trăit primul pas pe Lună, „unul mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire”?

– Dumitru Prunariu: Ca întreaga omenire! Am trăit momentul cu multă emoţie, alături de familia mea. Se anunţase că se va transmite primul pas al omului pe Lună, încă înainte de miezul nopţii, în data de 20 iulie. S-a spus apoi că modulul lunar a coborât pe suprafaţa Lunii şi, până la 4.30 dimineaţa am stat să vedem cum coboară efectiv Neil Armstrong din acesta. În momentul în care a pus piciorul pe Lună a transmis o emoţie puternică. În sfâşit, un pâmântean a pus piciorul pe alt corp ceresc. Într-adevăr, un pas mic pentru el, un pas gigantic pentru omenire. Am înţeles, dintr-o dată, ce reprezentăm noi în acest Univers, că este mult mai larg şi că noi suntem o părticică a lui. Eram la vremea aceea pasionat de avioane, elicoptere, de zbor. Dar pe atunci nu-mi închipuiam că România va avea acces la o astfel de tehnologie, că un român va putea zbura în spaţiul cosmic. Au trecut doar 12 ani şi eu am ajuns în spaţiul cosmic…

– Cum au fost examenele, testele și probele pe care le-ați susținut pentru a ajunge în spațiu?

– La examenele finale pe care le-am dat în „Orăşelul Cosmonauţilor” am avut probe foarte grele, cu comisii întregi care ne întrebau toate detaliile legate de sistemele navei cosmice, funcţionarea, care este baza teoretică, situaţiile de avarie, cum le rezolvăm… Am fost pasionat de acest domeniu şi am fost singurul candidat cu note maxime. Pot să spun că am beneficiat din

plin de cunoştinţele pe care le-am acumulat în cadrul Facultăţii de Inginerie Spaţială din Bucureşti, unde am învăţat multă teorie. În spațiu am învăţat aplicarea practică a acestora.

– Ce şanse avem să trimitem, din nou, un român în spaţiu?

– România participă de mult la programe spaţiale, este integrată în programele europene, în Agenţia Spaţială Europeană, la programele Comisiei Europene, dar nu la programele pilotate. Programele pilotate reprezintă 7-8% din întregul programelor spaţiale pentru fiecare stat. Să nu

uităm că, în momentul de faţă, capacitatea de a lansa oameni în spaţiul cosmic au doar Federaţia Rusă şi China. Statele Unite au avut până în 2011, când a rămas la sol nava spaţială. Dar vor relua în curând. Așadar, aceste trei naţiuni lansează oameni. Și pentru a putea „zbura”, trebuie să fii integrat într-un program complex cu aceste state. Agenţia Spaţială Europeană, din care facem şi noi parte, este integrată în programele spaţiale, dar stă la coadă pentru a lansa cosmonauți. Astfel, s-a ajuns la o situaţie de criză şi doar câte doi europeni pe an au reuşit să plece. Deci, nu într-un viitor foarte apropiat, dar sunt şanse.

– Credeți că există şi alte civilizaţii în Univers?

– Am crezut întotdeauna că viaţă există şi în alte părţi ale Universului. Ar fi absurd să ne gândim că noi suntem buricul Universului. Viaţa s-a dezvoltat acolo unde a găsit condiţii favorabile, iar la un moment dat, în istoria de miliarde de ani, le-a găsit pe Pământ. Dacă privim la scara vieţii noastre, a generaţiilor noastre, lucrurile sunt văzute mult prea îngust. Trebuie să privim la o scară universală, mult mai largă, la o scară de miliarde ani. Şi atunci vom înţelege că viaţa se dezvoltă, creşte, decade, poate să dispară, poate să reapară…

Sâmbătă, 20 iulie, de la ora 13.00, TVR 1 a pregătit o ediţie specială: „Un salt uriaş pentru omenire- Aselenizarea”. Dezbarea dedicată momentului din 1969 va fi moderată de Mihai Constantin, iar invitaţii săi sunt nume cunoscute în lumea ştiinţifică: cosmonautul Dumitru Prunariu, Alexandru Mironov, Botond Istvándi, unul dintre organizatorii Expoziției Space Adventure, o premieră în România, astronomul Adrian Șonka şi, prin telefon, Andrei Bacalu, jurnalistul care a relatat pentru telespectatorii români aventura selenară.

