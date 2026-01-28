Social

DSU, mesaj legat de accidentul în care un pompier și-a pierdut fiica: Există intervenţii pentru care nu suntem niciodată pregătiţi

DSU, mesaj legat de accidentul în care un pompier și-a pierdut fiica: Există intervenţii pentru care nu suntem niciodată pregătiţiPompier. Sursa foto: Facebook/DSU
În urma unui accident produs pe o cale de acces din localitatea Poiana Mărului, județul Brașov, în care o fată de 14 ani și-a pierdut viața, iar la intervenție a fost chemat chiar tatăl acesteia, pompier de profesie, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis un mesaj de condoleanțe.

Un pompier și-a pierdut fiica în accidentul din Poiana Mărului

Reprezentanții DSU spun că există intervenții pentru care niciun salvator nu poate fi pregătit, mai ales atunci când apelul datoriei se transformă într-o dramă personală.

„Sunt misiuni care salvează vieţi şi sunt misiuni care îţi schimbă viaţa pentru totdeauna. Există intervenţii pentru care nu suntem niciodată pregătiţi. Acelea în care răspundem apelului datoriei, fără să ştim că misiunea poate deveni cea mai dureroasă din viaţa noastră”, au transmis oficialii, într-un mesaj publicat pe Facebook.

lumânare

lumânare / sursa foto: dreamstime.com

Momente grele pentru salvator

În cazul accidentului din județul Brașov, la locul intervenției s-a aflat nu doar un pompier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ci și un tată care își pierdea copilul.

„La locul accidentului, dincolo de uniformă şi proceduri, s-a aflat un tată care îşi pierdea fiica de doar 14 ani. Este o suferinţă care depăşeşte cuvintele şi orice formă de înţelegere. O durere care rămâne dincolo de intervenţii, rapoarte şi timp”, mai arată aceștia.

Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că întregul Minister al Afacerilor Interne este alături de pompierul brașovean și de familia acestuia în aceste momente extrem de dificile.

„Toţi cei din Ministerul Afacerilor Interne suntem alături de colegul nostru şi de familia sa. Transmitem sincere condoleanţe, întreaga noastră solidaritate şi susţinerea pentru depăşirea acestui moment extrem de greu”, se mai arată în mesaj.

Detalii despre accidentul în care un pompier și-a pierdut fiica

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, accidentul s-a produs după ce șoferul, un bărbat de 38 de ani, ar fi pierdut controlul asupra direcției mașinii, iar vehiculul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat, circumstanțele exacte urmând să fie stabilite în urma anchetei.

În urma impactului, pasagera aflată pe locul din dreapta față, o fată de 14 ani, a suferit leziuni grave, iar personalul medical sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața. În autoturism se mai aflau alți patru pasageri minori, cu vârste cuprinse între 9 și 14 ani, care au suferit leziuni minore.

