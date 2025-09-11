Social Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ face un pas înainte: se lansează licitația pentru serviciile de consultanță







Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a transmis, spre validare, către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), „contractul pentru asigurarea serviciilor de consultanţă pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ”.

Așadar, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a înaintat deja către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) documentația aferentă contractului de consultanță pentru viitorul Drum Expres Bacău–Piatra Neamț.

Proiectul vizează atribuirea unui contract cu o durată totală estimată de 108 luni, din care 48 de luni sunt alocate etapei de proiectare și execuție a lucrărilor, iar restul de 60 de luni acoperă perioada de garanție.

Potrivit CNIR, valoarea estimată a contractului este de aproximativ 26 de milioane de lei. Compania mai anunță cu privire la licitație că „va fi publicat în platforma SEAP imediat ce procedura va fi validată de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice”.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunță progrese în proiectele de infrastructură rutieră din regiunea Moldovei, cu accent pe județul Neamț. Un nou pas este făcut în direcția realizării Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț.

Potrivit ministrului de resort, firma care va câștiga contractul va avea responsabilitatea de a urmări calitatea proiectării și execuției lucrărilor, de a monitoriza respectarea termenelor stabilite și de a preveni eventualele blocaje în derularea șantierului.

„Lucrările privind infrastructura rutieră din Neamț și Moldova se mișcă! Drumul Expres Bacău-Piatra Neamț face un pas înainte. Lansăm licitația pentru serviciile de consultanță, necesare pentru ca proiectul să fie urmărit și implementat ca la carte. Ce înseamnă asta? Consultantul va avea grijă ca proiectarea și lucrările să fie de calitate, termenele respectate și șantierul să meargă înainte fără blocaje”, a transmis printr-un comunicat Ministru al Transporturilor și Infrastructurii.

Construcția Drumului Expres care va lega municipiul Piatra Neamț de Autostrada Moldovei (A7) se apropie de faza de implementare, odată cu finalizarea evaluării ofertelor depuse pentru proiectare și execuție. Proiectul, finanțat prin Programul Transport 2021–2027, are o valoare estimată de peste 6 miliarde de lei.

Viitorul drum de mare viteză, cu o lungime totală de 51 de kilometri și prevăzut cu șase noduri rutiere, este considerat o investiție strategică pentru județele Neamț și Bacău, dar și pentru întreaga regiune a Moldovei. Pe lângă beneficiile în materie de conectivitate rutieră și siguranță în trafic, proiectul va genera și un impact pozitiv pe piața muncii – estimările arată că aproximativ 2.000 de locuri de muncă vor fi create pe durata execuției, mai arată compania.