Politica Dreapta, PNL sau USR, este favorită în cursa pentru Capitală! Anca Alexandrescu, noul Rareș Bogdan, nu aduce puncte AUR







Dreapta pornește favorită în București dacă își unește forțele într-o candidatură comună. Un plan posibil. Altfel, fragmentarea deschide drumul pentru PSD. Este principala concluzie a jurnalistului Sebastian Zachmann. Acesta are sintetizează într-o postare pe Facebook ultimele măsurători și dinamica internă a partidelor.

Schimbarea se poate produce înainte de alegeri.

Zachmann notează că „eterna constatare” rămâne valabilă: un candidat unic al Dreptei ar avea prima șansă la Primăria Generală. Dar multiplicarea candidaturilor pe același segment – deja patru nume în joc – sporește șansele PSD.

Ciprian Ciucu (PNL): are bilanțul administrativ din Sectorul 6 ca atu, dar nu beneficiază de sprijinul explicit al primarului în funcție, Nicușor Dan, și nici al întregului PNL.

Cătălin Drulă (USR): mizează pe bazinul electoral tradițional al USR și pe susținerea lui Nicușor Dan, însă este tras în jos de cifrele din sondaje și de opoziția fermă a PNL și PSD.

Daniel Băluță, favorit în sondaje cu șanse care depind de prea multe condiții

Potrivit lui Zachmann, Daniel Băluță (PSD) apare primul în unele măsurători, dar ar putea câștiga doar dacă atât Ciucu, cât și Drulă intră în cursă și își canibalizează voturile. În mod normal, Băluță nu ar avea motive să candideze (în primăvară, partidul l-a preferat pe Sorin Grindeanu pentru interimat), însă ar putea accepta o înfrângere „de partid”, în logica „soldatului devotat” – cu revenire la Sectorul 4. Ipoteza unei candidaturi comune PSD–PNL–alți parteneri de guvernare i-ar conferi șanse reale, dar PNL și USR nu ar oferi un astfel de „cadou”, apreciază el.

Ana Ciceală (SENS) și Octavian Berceanu (independent) ar urma să fie presați să se retragă.

Dacă PNL și USR ajung la candidat comun, cei doi oricum ar fi eclipsați. Dacă rămân candidaturi separate, ar putea fi acuzați că rup voturi din dreapta și ajută PSD.

Anca Alexandrescu este descrisă drept „noul Rareș Bogdan”: expunerea TV a propulsat-o peste 20% în unele măsurători. Chiar și așa, AUR are șanse minime să câștige Capitala, indiferent de candidat, însă nu există presiune internă: obiectivul realist ar fi dublarea scorului din 2024 în București, lucru pe care Zachmann îl consideră probabil.

Alegerile din București devin marele test pentru actuala coaliție. În scenariul unui candidat comun PNL–USR, PSD s-ar repoziționa apăsat în opoziție față de tandemul Nicușor Dan – Ilie Bolojan. Dimineața, PSD, PNL și USR guvernează împreună; seara, intră în campanie ca adversari. Cu UDMR în rolul „singurului adult din încăpere”, rezumă Zachmann.

Concluzia jurnalistului este cheia bătăliei pentru Primăria Capitalei rămâne agregarea Dreptei. Fără un candidat unic, fragmentarea voturilor anti-PSD ar putea deschide calea pentru o victorie a social-democraților, în pofida tensiunilor și calculelor interne din toate taberele.