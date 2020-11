Poliția din Marea Britanie a arestat o asistentă medicală pensionară, în vârstă de 73 de ani, pentru că a încercat să o scoată pe mama sa, de 97 de ani, dintr-un azil, deoarece nu mai avusese permisiunea să o vadă de nouă luni, din cauza epidemiei de COVID.

Actrița Leandra Ashton a filmat-o pe mama sa, Ylenia Angeli, pe bancheta din spate a unei mașini de poliție, cu cătușe la mâini, iar înregistrarea a devenit virală pe rețelele de socializare britanice.

În înregistrare apare și bunica sa, care suferă de demență senilă și despre care Leandra Ashton afirmă că a fost dusă „cu forța” la un azil din Market Weighton, Yorkshire, Anglia.

„Mama mea a fost arestată, spune Ashton pe înregistrare. Mama mea este aici, pe bancheta din spate a mașinii. Este o asistentă medicală perfect calificată care dorește să își îngrijească propria mamă. Și iată că avem o incredibilă intervenție a poliției care o duce pe bunica mea de 97 de ani la un azil, unde starea ei se degradează și unde nu am primit permisiunea să o vedem timp de nouă luni.”

Apoi actrița i se adresează bunicii sale, cu vocea întreruptă de suspine:

BORIS' BRITAIN: Police arrest nurse wanting to care for 97 year old mother at home. Cops force Nan back to care home against her will.

Is this the type of country we want to live in? Zero humanity. Zero empathy. Zero common sense. We are not North Korea. pic.twitter.com/B2Xf9kJj8g

— The Brexit Party (@brexitparty_uk) November 5, 2020