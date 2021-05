Helmuth Duckadam a intrat Cartea Recordurilor după ce a apărat patru lovituri de la 11 metri. La întoarcerea în România comunistă, fotbaliștii de la Steaua București au fost primiți ca adevărați eroi.

După Revoluție, despre Helmuth Duckadam nu s-au auzit prea multe. Legenda spune că s-ar fi certat cu Nicu Ceaușescu, copilul dictatorului, iar din acest motiv cariera lui a intrat într-un con de umbră. Adevărul este că Duckadam nici nu l-a cunoscut pe Nicu Ceaușescu.

Fostul mare portar al Stelei București a rememorat cele mai mare drame din viața lui, care i s-au întâmplat după 1989.

În 2007, Duckadam a primit vestea că va fi evacuat din casa lui, din Arad, pe care a pierdut-o în instanță, după un proces în România și la Curtea de Justiției a Uniunii Europene.

„N-aveam nimic. Cel mai grav a fost atunci, în momentul după ce ne-am căsătorit. Tot ce aveam eu în România am dus în America, atunci când am plecat, în 2003. Când m-am însurat cu Alexandra, nu aveam nimic. Trăiam, practic, din salariul ei și din pensia mea mică. La un moment dat, am pierdut și apartamentul din Arad. A fost o casă naționalizată, o câștigasem eu prin hotărâre definitivă, dar, după zece ani, urmașii urmașilor au câștigat-o la CEDO și m-au dat afară, zbang. Și m-am dus la mama, că n-aveam unde să mă duc. M-am dus la mama și, practic, pe cea mică, până la un an de zile, am crescut-o la mama. Nu aveam nici furculiță, nici cuțit”, și-a spus povestea Helmut Duckadam, la o emisiune, la Antena 1.

Operat pe inimă

De supărare, eroul de la Sevilla a suferit în 2012 o operație pe inimă, procedura medicală fiind efectuată de celebrul cardiolog Șerban Brădișteanu.

Din cauza durerilor pe care a trebuit să le îndure, Duckadam a fost nevoit să ia morfină.

„Eu am avut multe operații, multe probleme de sănătate, dar aș scoate ultima operație pe care mi-a făcut-o Brădișteanu (n.r. medicul Șerban Brădișteanu). Stăteam cu Cornel Dinu în aceeași rezervă și stătea soția cu mine, până la 12-1 noaptea, aveam niște dureri groaznice după operație. La un moment dat, chiar am zis că nu mai rezist. Chiar vorbisem cu doctorul, mi-a trimis un psiholog să vorbească cu mine. Deci am avut momente din astea, mai puțin plăcute, chiar groaznice. O săptămână am avut dureri de nesuportat. Din trei în trei ore luam morfină”, a recunoscut Helmut Duckadam.