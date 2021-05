Chefii Antenei 1. Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu vor lucra cu o altă prezență feminină, la fel de atrăgătoare ca Gina Pistol, în emisiunea “Chefi la cuțite”. Potrivit Fanatik, după discuții și negocieri la sânge, Antena 1 a decis cine preia cârma popularei emisiuni.

Irina Fodor o va înlocui pe Gina Pistol

Show-ul culinar va fi prezentat de Irina Fodor, soția muzicianului Răzvan Fodor, și el tot prezentator la Antenă. În timp ce Răzvan poate fi urmărit prezentând emisiunea “Burlacul”, soția sa, Irina, va fi înlocuitoarea iubitei lui Smiley la “Chefi la cuțite”, una dintre producțiile Antenei cu un rating fulminant.

Încă de anul trecut, de când Gina Pistol a anunțat că va deveni mamă, cei de la Antena 1 au început discuții cu mai multe vedete. Printre numele vehiculate în presă aflându-se chiar și cel al lui Răzvan Fodor, care a mai lucrat cu cei trei chefi bucătari la Pro TV, în timpul emisiunii “MasterChef”.

A făcut febră musculară în prima zi de filmare

”Dragii mei, nu vreau să mă despart de voi, dar știti foarte bine că urmează să aduc pe lume o fetiță. Ca să nu îmi simțiti lipsa atât de tare o să vă las pe niște mâini bune. Este vorba de cineva foarte special care vă știe încă de la începuturile voastre”, a spus Gina Pistol înainte să îi predea ștafeta Irinei Fodor, noua prezentatoare Chefi la cuțite, ce le va fi alături chefilor și concurenților pe tot parcursul sezonului 9.

”Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar și o mare surpriză. Am avut emoții mari în prima zi de filmare, atât de mari încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat! Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă și emoționantă, iar chefii, concurenții lor și echipa de producție m-au primit cu brațele deschise. O să vedeți în ediția din seara asta, a plouat cu pupături și îmbrățișări.

Tot Gina a avut grija să îmi facă un scurt ‘training’ înainte de a prelua proiectul și m-a pregătit pentru ce avea să urmeze. În altă ordine de idei, recunosc, așteptam cu mare nerăbdare să îi văd fața lui Sorin când își dă seama că a scăpat de Fodor, dar a dat peste nevasta lui! Nu a fost deloc ușor să preiau un proiect de la jumătate, pentru că a trebuit să prind firul poveștii pentru fiecare concurent din mers, să fiu pe fază la glumele ‘interne’ ale chefilor, și să am atenție sporită la regulile probelor, așa că sper ca publicul să îmi ierte micile stângăcii de început de drum”, a declara Irina.

Sursa foto: Facebook