Drama unei campioane. La vârsta de șase ani a fost bătută cu bestialitate și aproape violată. Este povestea de groază pe care a trăit-o, în copilărie, Ramona Erturk (foto: Antena 1). Aceasta este campioană a României la fitness.

Campioana României la fitness, Ramona Erturk, și-a făcut curaj și a vorbit despre acest episod groaznic de agresiune, în emisiunea „Chefi la Cuțite”. Campioana a povestit, în show-ul difuzat de Antena 1, chinurile pe care a fost nevoită să le îndure la o vârstă foarte fragedă. Ea a fost victima unei agresiuni sexuale.

„Am avut un semi- viol, a fost o poveste peste care am trecut foarte greu. Aveam 6 ani. Veneam de la grădiniță, mă duceam acasă. Și, când eram în parc, îl simțeam în ceafă. Era cineva care mă tot urmărea. Eu, în mintea mea de copil, nu am dat importanță. La un moment dat m-a abordat, m-a întrebat unde este discoteca din orașul nostru. M-a făcut să îl duc foarte aproape de locul respectiv. Pe faleză nu era nimeni. Practic am fost bătută câteva ore în șir, m-a trântit cu capul de zid”, a povestit tânăra.

Plângând, îngrozită de ceea ce i se întâmpla, Ramona Erturk și-a rugat agresorul să o lase în pace. A fost zadarnic. Acesta nu a lăsat-o până nu și-a făcut „treaba”.

„A fost o tortură și îl rugam cu toată puterea mea să mă lase. Pur și simplu mi se derula o teroare, efectiv o teroare, simțeam că nu o să mai trec de momentul ăla. Plângeam atât de tare, țin minte că timpul se termina acolo. Am avut niște trăiri greu de digerat pentru un copil. Coșmarul s-a terminat când și-a terminat treaba. M-a luat de mână, încerca să fie cât mai amabil, ca si când nimic nu s-ar fi întâmplat”, a mai povestit campioana de fitness.

Drama fetiței a continuat luni întregi, așa cum povestește acum, de fiecare data când își amintea de groaznicul episodd.

„Am plâns luni întregi. Psihologii mei erau părinții mei. Toate fetele care trec prin asta au nevoie de așa ceva. Nu a fost închis, se află în libertate. L-am reîntâlnit peste ani de zile, nu a fost ok”, a rememorat Ramona drama prin care a trecut.