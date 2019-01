DRAMĂ în showbiz. O cunoscută vedetă, anunț tulburător despre o PERIOADĂ trisă din viața ei: „Vă rog din suflet”

Cunoscuta cântăreață Lora a trecut printr-o perioadă mai puțin fericită, în 2013, când a fost suspectă de cancer. Ulterior, vedeta a aflat rezultatul biopsiei și a ținut să trimită un mesaj fanilor.





„Toţi avem în viață perioade în care simţim că nu mai putem şi nu ştim încotro s-o apucăm. În aceste momente e bine să avem lângă noi oameni de încredere, care ne dau energie şi putere.

A existat un astfel de moment şi pentru mine, unul de cumpănă, când credeam că problemele mele de sănătate sunt mult mai grave decât au fost, de fapt.

Atunci am cunoscut-o pe Eva Pavel, o profesionistă, un om cu suflet uriaş, care a rezonat imediat cu nevoile mele şi nu a ezitat să mă ajute să găsesc cele mai bune soluţii. Împreună am analizat toate opţiunile de tratament şi am ales varianta care mi s-a potrivit”, a povestit Lora.

„A venit rezultatul biopsiei. Este bine, slavă Domnului. Grea aşteptare! Vă mulţumesc că nu m-aţi lasat singură. N-am crezut că o să trăiesc ziua în care să plâng de fericire că nu am cancer. Vă rog din suflet să vă faceti analizele măcar o dată pe an. Nu vă neglijaţi sănătatea”, scria atunci artista pe Facebook.

Putini stiu asta! Ce sa NU faci cand vine preotul ”cu Boboteaza”

Pagina 1 din 1