Drama prin care trece un tânăr în vârstă de 37 de ani. Se pregătea de nuntă, dar a aflat că suferă de cancer

Mircea Constantin Negrea este tânărul în vârstă de 37 de ani care trece printr-o dramă cumplită. Problemele pentru el au început în luna ianuarie a acestui an, când se afla într-o vacanță în Brașov. Când s-a trezit tânărul nu se mai putea ridica din pat din cauza unor dureri de spate. Ulterior, el s-a dus la medici pentru a afla cu ce probleme se confruntă. Mircea se poate deplasa acum numai cu ajutorul scaunului de rotile.

Tânărul se află imobilizat la pat și nu se mai poate mișca de la brâu în jos. Mircea a mărturisit că cea care urma să îi devină soție are grijă de el în fiecare zi. „Din cauza unor edemuri pe coloană, procurate în urma radioterapiei pe care am făcut-o, măduva din zona operației îmi este strivită de coloană. Port pampers și sunt ca un bebeluș, nu știu când fac sau ce fac, pentru că n-am niciun control și nu simt nimic”.

Mircea și iubita sa sunt împreună de doi ani și urmau să se căsătorească. Cei doi au fost nevoiți să amâne nunta din cauza problemelor cu care se confruntă tânărul. El a povesttit că la începutul anului a început să resimtă mari dureri de spate, dar nu a acordate mare atenție. Mircea s-a gândit că încă este tânăr și că durerile vor trece de la sine. Lucrurile nu au stat în acest fel, iar situația s-a înrăutățit de la o zi la alta.

A aflat pe masa de operație că suferă de cancer

Mircea a primit mai multe diagnostice, de la o vertebră fisurată și până la cancer. În cele din urmă, medicii i-au pus diagnosticul de formațiune tumorală, corp vertebral T5. Tânărul a aflat chiar când se afla pe masa de operație că se confruntă cu această boală, iar doctorii încă nu știu de unde a pornit cancerul. Un medic chiar i-a spus lui Mircea că nu vrea să îi facă o biopsie deoarece este mult prea riscant.

„În urma unui RMN pe care l-am făcut la Brașov, m-au internat instant, am fost diagnosticat pe masa de operație, nu știau ce se întâmplă cu mine mai exact. Au zis că am ceva care mi-a traversat prin vertebră și că mai am din aceasta doar 30%, că pot să mă rup oricând. Un doctor mai tânăr, în primii lui ani de experiență, mi-a zis ca nu vrea să-mi mai facă biopsie, pentru că este sigur că acolo se află, de fapt, o pungă de puroi. Voia să mă taie și să-mi pună patru șuruburi care să-mi consolideze zona”.

Tânărul a mai spus că diagnosticul a fost stabilit de doctorul Șuiuga Dan, la care a ajuns după ce într-o dimineață s-a trezit că nu se mai putea mișca de la brâu în jos. Medicul a decis că trebuie să intervină cât mai repede pentru a elibera măduva. „Atunci când au tăiat pe spatele meu au văzut că măduva era strânsă de tumoră. Așa am aflat că am cancer”, adaugă tânărul.

Mircea Constantin Negrea, susținut de iubită și familie

Mădălina este iubita lui Mircea și cea care este grijă de el în permanență. Femeia a mărturisit că viitorul ei soț suferă pentru că nu poate face lucrurile de unul singur. De asemenea, tânărul o lasă doar pe Mădălina să îl ajute să se schimbe sau să facă diverse lucruri. Ea chiar a decis să lucreze de acasă pentru a putea sta mai mult timp cu Mircea.

„Este dependent de mine în permanență. Mi se rupe sufletul să-l văd așa, vreau să-l știu bine, să-l văd că zâmbește și glumește din nou”, destăinuie Mădălina, iubita lui Mircea. Plănuiam ca anul acesta să avem nunta, nici prin cap nu ne trecea că lucrurile se vor schimba definitiv. Acest lucru mi-a schimbat și dragostea pe care o am față de el. Când văd suferința prin care trece parcă îl iubesc și mai mult”.

Mircea are nevoie de o sumă mare de bani pentru tratamentul său. Tânărul a spus că medicamentul de care are nevoie, Pembrolizumab, îl costă 12.590 de lei în fiecare săptămână, suma pe care reușește cu greu să o achite. „Mi-am trimis toate analizele în Austria. După ce au testat mai multe tipuri de cocktailuri de medicamente pe tumora mea s-a constatat că acel protocol pe bază imunologică își face treaba foarte bine”, a mai spus Mircea Negrea, potrivit BZI.ro.