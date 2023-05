Momente de panică pentru fiica regretatei Anda Călugăreanu. Ioana Tufaru a ajuns la spital, la camera de gardă

Cu un episod sever de febră și dureri mari de burtă s-a confruntat fiul Ioanei Tufaru, micul Luca, de opt ani.

Copilul a început să se simtă tot mai rău, motiv pentru care Ioana și-a lăsat toate treburile și a sunat la 112, pentru a cere ajutor. La locuința ei s-a deplasat de urgență un echipaj medical care a decis că cel mai bine pentru micuț este să fie transportat la un spital de pediatrie, unde să primească ajutor medical de specialitate.

”Suntem internați. Am ajuns la spital azi noapte. Luca s-a îmbolnăvit tare rău. A făcut o enterocolită foarte urâtă. Avea febră mare, avea vărsături continuu și scaune moi. Nu mai zic de durerile de burtă, sărmanul se simțea tare rău. Am chemat salvarea acasă”, a povestit Ioana.

Analize peste analize

Pentru a ajunge la acest diagnostic, micuțul Luca a fost supus la mai multe investigații medicale, deoarece simptomele sunt asemănătoare pentru mai multe boli, una dintre ele fiind și apendicita acută, pentru care este obligatorie intervenția chirurgicală de urgență.

Din fericire pentru copilul Ioanei Tufaru, nu a fost nevoie de nicio operație, după ce medicii au ajuns la concluzia că este vorba despre enterocolită.

”Eu m-am panicat foarte tare. Am plâns pentru că nu știam ce are, de e așa. Eu nu prea am avut probleme cu el până acum, mai ales probleme de genul acesta! M-am panicat foarte tare, mi-era foarte milă de el, că e mic și suferă atât de mult. Am plâns și plâng și aici la spital că îl doare și plânge când i se fac injecțiile. Unele sunt intravenos! Dar am încredere în medicii de aici care sunt foarte buni și mă rog sa ajungem cat mai repede sănătoși acasă”, a mai spus Ioana Tufaru, citată de Cancan.

Acum starea de sănătate a copilului s-a îmbunătățit, după ce medicii l-au hidratat și i-au administrat mai multe serii de antibiotice.