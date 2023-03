Cum arată fiica Andei Călugăreanu. Schimbarea este uriașă: Mi-e sufletul sfâșiat de durere

Ioana Tufaru, fiica celebrei cântărețe Anda Călugăreanu și a actorului Dan Tufaru, a dispărut din lumina reflectoarelor și puțini știu cum arată aceasta în prezent sau cu ce se ocupă. Ea rămas orfană la o vârstă fragedă și nu a reușit să treacă peste această traumă.

În prezent, Ioana locuiește cu partenerul ei, Ionuț Mardare, și cu fiul lor de cinci ani, Luca. Ea nu lucrează și primește un ajutor social de la stat. Fiica Andei Călugăreanu a mers și în emisiunea „Acces Direct”, alături de iubitul ei, Ionuț Mardare, pentru a cere ajutorul telespectatorilor.Aceasta are părul albastru, dar și mari probleme cu dantura. Fiica artistei a pus și câteva kilograme în plus.

Fiica Andrei Călugăreanu, momente de coșmar

Ea a povestit că a trecut prin clipe de coșmar când a aflat că fratele lui Ionuț Mardare, iubitul Ioanei, a murit și că nimeni nu i-a invitat la înmormântare.

„Mi-e sufletul sfâșiat de durere, pentru că am avut un frate care nu mai este. Am ținut legătura cu el o perioadă, dar s-a îmbolnăvit, s-a internat în spital. Slăbise în ultimul hal. Ultima oară când am vorbit cu el, nu prea am vorbit mare lucru, pentru că era slăbit și nu putea să vorbească, iar la un timp să aflu că a murit. Târziu am aflat. Pe Camelia am sunat-o luni să aflu că a murit. Frățiorul meu nu mai e în această lume. Am întrebat-o înmormântarea când e? A zis că nu știe nimic, a rămas că mă sună”, a soțul Ioanei Tufaru, pentru Fanatik.

Amintim că Ioana și-a pierdut și mama, pe Andra Călugăreanu, și că s-a luptat mult pentru drepturile de autor ale ei și ale tatălui său, Dan Tufaru.

„Strâng la piept pozele cu noi, în care eram fericite, am zeci de fotografii. Mi-e atât de dor de ea! Din păcate, nu am și alte lucruri care i-au aparținut, pentru că m-am tot mutat, cu casa, de colo-colo, și s-au risipit. În fiecare an, de ziua ei de naștere, împart pachete cu mâncare și merg la cimitir, ca să aprind lumânări și să îi duc flori”, a declarat Ioana Tufaru. „Primesc drepturile de autor în două tranșe, nu sunt sume foarte mari, dar sunt bune, mă ajută. Valoarea este în jur de maximum 1.000 de lei anual. Din ei îmbrac copilul, mai plătim treburile casei”, a mai spus fiica Andei Călugăreanu.