Fata regretaţilor artişti Anda Călugăreanu şi Doru Tufaru s-a măritat astăzi cu Ionuţ Mardare, bărbatul care îi este alături de aproape cinci ani.

“De astăzi de la ora 12 sunt oficial doamna Mardare! E mai frumos să te cheme Mardare decât Tufar. De azi sunt doamna Mardare, să nu vă mai aud cu Tufar. E cu acte în regulă acum. Am motivele mele să nu mai vreau să fiu Tufar, nu vreau să le discut într-o zi atât de fericită din viața mea. În ianuarie facem cinci ani de relație. Eu am fost geloasă. Motive nu mi-a dat, dar mă gândesc că eu nu sunt Miss Europa, poate vede una mai frumoasă decât mine și fuge.

Am vrut să scap și de acest nume pe care l-am purtat până acum, am vrut să mă rup de trecut, de tot ce a însemnat trecutul meu, inclusiv de nume. Am devenit o cu totul altă persoană de cinci ani, de când am această familie. Mi se fâlfâie de ce zice lumea! Aș fi mai mândră dacă mi s-ar spune Călugăreanu-Mardare. În acte voi fi doar Mardare. Nu pot să cer mai mult decât am, ce să-mi doresc mai mult? Am invitat puține persoane, dar care sunt aproape sufletului meu. Sunt foarte puține, într-adevăr. Nu mai vreau copii, îmi ajunge Luca, e suficient. Deocamdată mai stăm, probabil la anul să facem nuntă”, a declarat Ioana Tufaru la Teo Show.

După două săptămâni petrecute la Costinești, Ioana a declarat că a plătit 75 de lei pentru o noapte de cazare și, în total, a cheltuit, alături de familie, 2.000 – 2.200 pentru a se relaxa. Cancan.ro aminteşte că, de când i-a fost montat inelul gastric, fiica Andei Călugăreanu are 90 de kilograme, cu 75 mai puţin decât avea în momentul în care a făcut intervenţia medicală.

