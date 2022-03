Dramă pentru arbitrul Ovidiu Hațegan, după ce a suferit un infarct. Decizie dureroasă luată de „central”

După ce a supraviețuit unui infarct pe care l-a suferit, duminică, arbitrul Ovidiu Hațegan ar vrea să se retragă din activitate. La 41 de ani, el este nevoit să abandoneze, iar decizia este cu atât mai dureroasă cu cât în acest an avea șanse să participe la Campionatul Mondial ce va fi găzduit de Qatar. Hațegan a făcut infarct, a ajuns la spitalul din Arad, apoi a fost transferat de urgență la Timișoara, fiind operat.

Ovidiu Hațegan are șanse minime să mai arbitreze după ce a suferit un infarct

Ultimul meci arbitrat în Liga 1 a fost duelul dintre FC Argeș și FCSB, 1-0, pe 3 martie 2022. Iar ultima confruntare internațională a fost în Champions League, Atlético Madrid – Manchester United 1-1. După mai bine de o lună de pauză, Hațegan s-ar putea răzgândi, dar în acest moment șansele sunt foarte mici, după cum anunță gsp.ro.

„Acum mă simt bine, totul este în regulă, sunt în continuare sub supraveghere medicală. Doresc să mulțumesc staff-ului medical care m-a îngrijit și tuturor celor care mi-au transmis mesaje și gândurile lor bune. În momentele acestea am nevoie de liniște, așa că am rugămintea să îmi fie respectată intimitatea”, a spus Ovidiu Hațegan după ce a trecut peste marele impas provocat de infarct.

Adrian Porumboiu crede că Hațegan va putea reveni în arbitraj în viitor, dar sunt șanse foarte mici ca „fluierașul” să participe la Campionatul Mondial din Qatar (21 noiembrie 2022 – 18 decembrie 2022).

Va rata Campionatul Mondial din Qatar

„Poziția lui era una excepțională, una la care orice arbitru visează să ajungă. Nu e o situație grea, ci al naibii de grea. Știe foarte bine și el asta, pentru că e medic și a făcut foarte bine că a mers de urgență la spital și că s-a operat. Speranțe sunt că poate să-și revină, dar nu știu dacă pentru Campionatul Mondial. De arbitrat va mai putea arbitra.

Avem exemplul Eriksen, care s-a prăbușit realmente pe teren, ceea ce nu a fost cazul la Ovidiu, și a revenit și a dat gol cu Olanda. Faptul că Ovidiu a mers imediat și a fost operat de urgență, acest lucru l-a salvat. Cea mai importantă este viața, arbitrajul este important ca orice meserie în sine, dar până la urmă ceea ce contează este viața.

E bine că s-a rezolvat acum și e în afara oricărui pericol. El știe cel mai bine ce va face, nu pot să faci recomandări cel cel care știe cel mai bine ce are de făcut este el însuși. E greu să mă pronunț, dar am spus că nu e imposibil (n.r. – să revină în arbitraj). Îi doresc doar sănătate și să fie bine. El e un tip liniștit, un tip echilibrat, nu-l văd agitat. Tot nu pot să-mi dau seama ceea ce s-o fi întâmplat în organismului lui de a cedat” a spus Porumboiu pentru sursa citată.