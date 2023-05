Drama neștiută din viața lui Puya. Cântă și astăzi despre această suferință. „Nu pot să îi șterg nici numărul din telefon”

Puya a povestit că cea mai mare suferință a fost pierderea fratelui și că nu a trecut peste moarte lui nici în ziua de azi. În 2012, fratele rapperului a fost găsit fără suflare, în locuința sa din Italia, din cauza unei supradoze de droguri. Alexandru Gărdescu muncea la un service auto și era foarte apropiat de artist.

Puya a mai spus că regretă faptul că erau zile în care fratele lui îl suna, dar el nu putea să îi răspundă și că a scos o mulțime de melodii în memoria lui. „El era în Italia, lucra acolo și la un moment dat m-a sunat cineva și mi-a zis că fratele meu nu mai e. Ăla a fost un moment de răscruce, mi-am dat seama că toată alergătura cu spectacolele nu merită. Uneori suna și nu puteam să îi răspund, mi-a părut foarte rău de momentele pe care le-am pierdut. Putea avea probleme și nu avea cui să i le spună”, a mărturisit Puya la Antena Stars.

Cea mai mare frică a lui Puya

Puya a mai mărturisit că cea mai mare frică a lui este să nu pățească ceva soția lui, Melinda, și cele trei fetițe. El a spus că a rămas cu această teamă după moartea fratelui său și că i se pare îngrozitor să piardă pe cineva drag.

„Frica să nu uit să ajung acasă. Să nu pățească copiii ceva, la asta mă gândesc, aici, noi am avut și un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut foarte dur pentru mama și pentru tata să treacă prin așa ceva și am frica asta. Am avut în familie un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut aproape imposibil să treci peste chestia asta, dar sper să nu se întâmple nimic”, a spus Puya în cadrul show-ului America Express. El a fost nevoit să treacă pe o hârtie toate fricile lui și să o ardă.