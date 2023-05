Drama lui Adrian Mocanu, concurentul care a impresionat la „Chefi al cuțite”. De ce a renunțat la sport

Tânărul a fost sportiv de performanță la patinaj viteză, însă un accident i-a schimbat complet viața. A suferit o fractură de coloană, însă dorința de a se face bine l-a ajutat să treacă peste toate greutățile. „Simțeam că am pierdut tot”, a mărturisit concurentul, cu ochii în lacrimi.

„Am început la vârsta de 11 ani școala de patinaj viteză la școala Bogdan Stănescu. Aproximativ 8 ani de zile am făcut patinaj, efectiv nu vedeam nimic altceva decât cariera mea de sportiv. Îmi doream să ajung cineva, să fiu cineva, să fiu văzut în lumea sportului. Cele mai bune rezultate au fost locul 8 olimpic la Olimpiada de juniori, aveam 16 ani atunci. Și locul 10 internațional.

Ajungem la 50-60 de kilometri la oră. În 2013 am avut un accident mai grav. Mă întorsesem de la olimpiadă, mă antrenam pentru un alt festival olimpic care se ținea în Brașov și am avut accidentul respectiv. Am avut fractură de coloană lombară”, a povestit hairstylistul.

Drama unui mare campion la patinaj viteză

Adrian Mocanu a mai povestit cum doctorii nu i-au dat nicio șansă după accidentul suferit la coloană, iar perioada ce a urmat a fost extrem de grea pentru el și mama sa. După ce s-a recuperat, a revenit din nou în sport, dar a renunțat mai târziu, deoarece simțea că sportul nu îi aduce satisfacție.

„Au urmat 4 luni de stat numai în pat. Următoarele 2 încercam doar să merg până la baie și înapoi. Au urmat 2 ani de recuperare agresivă pentru a reveni înapoi în competiție. Ambiția m-a făcut să bat toate recordurile naționale la prima competiție la care am participat după.

E posibil să am câteva recorduri, nu mai țin cont. Am renunțat la sport fiindcă sportul nu îmi oferea un viitor mie. Aveam 18 ani când m-am lăsat”, a dezvăluit concurentul, în ediția 20 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.

Adrian Mocanu își dorește în echipa lui Cătălin Scărlătescu

Ca îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, concurentul a ales să pregătească o ruladă de file de porc cu merișoare, piure de cartofi cu trufe și sos de fructe de pădure.

„Mi-aș dori să fiu la Scărlătescu în echipă, îmi place spiritul competitiv. Toată viața mea am fost într-o competiție să-mi demonstrez mie că pot face lucrurile la cel mai înalt nivel”, a dezvăluit Adrian Mocanu în timp ce gătea, potrivit a1.ro.