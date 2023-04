Exclusiv EvZ. Drama copiilor confiscați. O româncă luptă de 9 ani cu statul danez. „Îl implor pe președintele Iohannis…”

De mai bine de nouă ani, Hermina Gheorghe este prinsă în hățișurile birocratice ale instanțelor daneze care o țin departe de singurul ei copil, Kristian William.

Drama a început după moartea primului copil

Moartea, în 2008, a primului său băiat – răpus de o boală necruțătoare -, i-a cauzat o destabilizare emoțională care, pentru autoritățile daneze, implicate în apărarea drepturilor copilului, a stat la baza luării unei decizii radicale împotriva femeii, dar și a copilului ei: mama a fost considerată ca nefiind în stare să crească bebelușul și, prin urmare, Kristian-William i-a fost luat din grijă când băiețelul a împlinit zece săptămâni de viață. O hotărâre luată la șase ani de la tragedia prin care Hermina a trecut când primul său copil a fost răpus de boală!

„M-au făcut nebună, dar nu sunt”

„Au zis (n.r. autoritățile daneze), și spun în continuare că nu-mi pot crește copilul. M-au făcut nebună, dar nu sunt și am documente care susțin că îmi pot crește copilul. Da, sunt pensionată medical, dar nu pentru afecțiuni psihice, ci din cauza unor suferințe fizice. Am probleme osoase la șod și la coloană, dar asta nu mă împiedică să-mi cresc copilul pe care nu l-am mai văzut de doi ani. În doi ani am primit doar un filmuleț și câteva poze cu William…În rest nimic…Nu am voie să mă apropii de el. E extrem de dureros…Orice încercare pe care o fac pe cale leglă de a contesta anumite decizii se încheie cu mărirea perioadei în care nu am voie să-l văd. Acum, s-a ajuns să am voie să-l văd o dată la trei ani! Doar pentru că l-am pupat pe obraz și l-am strâns în brațe…Doar e copilul meu!”, ne-a spus Hermina Gheorghe, aflată acum în Danemarca.

Nu are voie nici să-și sune copilul

Lupta pentru a-și lua copilul acasă – căruia nici vocea nu are voie să i-o adudă la telefon, a stors-o de puteri. A trecut printr-o grevă a foamei în Danemarca pe care a întrerupt-o de teamă să nu se îmbolnăvească pentru că în acea perioadă vremea se înrăutățise brusc. ”S-a stricat vremea, era foarte frig, vântul mi-a luat cortul…Dacă m-aș fi îmbolnăvit și aș fi murit, copilul meu ar fi rămas singur pe lume. Eu sunt vocea lui, eu sunt mama lui și nu îl voi abandona. De aceea m-am oprit atunci”, a explicat Hermina.

Dar, ceea ce este și mai dramatic, este că sistemul juridic din Danemarca i-a ucis orice speranță că acolo se mai poate face ceva. Nimeni nu o ascultă. Hermina, care și-a strâns la piept copilul ultima oară în luna iunie a anului 2021, vorbește de tortură psihică, de abuzuri comise de statul danez care, spune ea, i-a furat copilul.

Președintele Iohannis, ultima speranță

Ca o ultimă încercare în această cumplită bătălie pe care o duce cu autoritățile daneze pentru a-și lua copilul care luna aceasta a împlinit 9 ani, Hermina Gheorghe pregătește o formă de protest extremă: o grevă a foamei în care va sta atât timp cât îi va rezista organismul. Femeia face un apel nu numai de suflet, ci și bazat pe documente, către șeful statului, președintele Klaus Iohannis, să intervină la nivel diplomatic.

Au fost nouă ani de tortură

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat forță să lupt în toți acești ani pentru copilașul meu. Au fost nouă ani de tortură în care am ajuns să umblu la mine cu camere video pentru a demonstra adevărul, un adevăr pe care nimeni nu vrea să-l vadă. Pentru a arăta că nu sunt nebună și că râd de mine. Fac un apel disperat la președintele Iohannis să-mi elibereze copilul! Domnule președinte, vă implor, eliberați-mi băiețelul! Suntem cetățeni români, avem nevoie de ajutor! Voi veni în România unde voi intra în greva foamei. Voi protesta atât timp cât voi rezista. Știu că pot să rezist fără hrană timp de 40 de zile…Nu vreau să mor, nu vreau să mă sinucid. Vreau doar ca danezii să-mi dea copilul. E al meu, nu al statului danez!”, este strigătul de ajutor al Herminei Gheorghe.

Avocat: „Un caz grav de încălcare a drepturilor omului și copilului”

„De un an, de când am preluat acest caz, am studiat probele și hotărârile judecătorești daneze care nu se bazează pe probe pertinente, ci doar pe declarațiile subiective ale angajaților serviciilor sociale daneze. Am fost prezentă în fața Comisiei de Apel Ankestyrelsen și am depus un raport de expertiză extrajudiciară psihologică, întocmit în mai 2022. Documentul stabilește fără echivoc abilitățile parentale ale doamnei Hermina Gheorghe. Această probă extrem de importantă, decisivă în această cauză, nu a fost niciodată menționată nici de către comisie, nici de instanța de judecată din Danemarca. Vorbim de un caz grav de încălcare a drepturilor omului și copilului. E o imixtiune abuzivă a statului în viața de familie garantată de CEDO”, ne-a declarat Mirela David Andrei, avocatul Herminei Gheorghe.

Kristian-William a fost încredințat unei familii sociale încă de când avea zece săptămâni. Reprezentanții asistenței sociale o avertizaseră pe femeie că așa o se întâmple, deși medicii au spus că mama e capabilă să-și crească bebelușul chiar dacă nu are tată.

Copilul trăiește de nouă ani în localitatea Kalundborg, la 120 de kilometri de Hillerod, orașul unde stă mama lui, Hermina Gheorghe.

La data de 2 mai, între orele 12.00 și 15.00, în fața Ministerului Afacerilor Externe, va avea loc un protest de susținere a cazului Hermina Gherorghe / Kristan-William, organizat de Asociața „Împlim destine” și Partidul Uniunea Familiei Românești . MAE cunoaște cazul, dar până acum nu s-a implicat prea activ în rezolvarea lui.