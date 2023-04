O tânără din Oradea, câștigătoarea concursului organizat de Academia Regală de Arhitectură din Danemarca

O tânără din Oradea, Nagy Erika Bernadett, va reprezenta România la competiția internațională Architecture StudentContest, care se va desfășura în timpul Congresului Uniunii Internaționale a

Arhitecților din Copenhaga. Colegiul Director al Ordinului Arhitecților din România a decis că studenta din

Oradea merită să reprezinte România la cursurile și concursul din Copenhaga, simultane cu Congresul Uniunii Internaționale a Arhitecților (U.I.A.), organizat de Academia Regală de Arhitectură din Danemarca.

Ea este studentă în anul IV, a Facultății de Construcții, Cadastru și Arhitectură din cadrul Universității din

Oradea. Aceasta a fost nominalizată de profesori pentru a participa la etapa națională a concursului organizat de Academia Regală de Arhitectură din Danemarca. Tânăra a avut competitori de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București, Facultatea de Arhitectură

și Urbanism din Cluj, Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara, Facultatea de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino” din Iași.

„Studenta orădeană a întrunit sufragiile unui juriu național de specialitate”, a transmis, marți, Universitatea din Oradea, printr-un comunicat de presă.

Tânăra pasionată de arhitectură

Tânăra a declarat că așteaptă cu nerăbdare să participe la această competiție și să învețe cât mai multe. Ea a mai spus că arhitectura este o creație unică care dezvoltă imaginația oamenilor.

„Arhitectura am conceput-o mereu ca ​pe ​o proiecție a naturii, pe care oamenii ​o ​visează și o realizează; arhitectura este o creație ca natura, unică și nerepetabilă. Fiecare context al unui proiect îmi impune limite care, de fapt, îmi deschid imaginația. Îmi oferă posibilitatea de a înțelege mai bine mediul înconjurător: arhitectura locală, materiale locale, istorie; la urmă ia naștere un concept unic, ce doar el se

potrivește în acel mediu. În fiecare proiect al meu, pun mereu elan si bucurie…Am ales să studiez Arhitectura deoarece consider că am moștenit de la mama anumite veleități spre construcția în spațiu. Mă fascinează pur și simplu să contemplu clădirile. Faptul că am fost nominalizată să plec în Danemarca mă onorează. Sunt nerăbdătoare să studiez arhitectura orașului Copenhaga, despre care am înțeles că este fascinantă. Cu siguranță, această experiență mă va ajuta să cresc din toate punctele de vedere”, a declarat Nagy Bernadett Erika.