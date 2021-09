Povestea unei absolvente a facultății de Arhitectură. Cum a făcut tânăra peste 1 milion de dolari. România este în top

Videochat-ul a fost foarte folosit de către bărbații din toată lumea în pandemie. O tânără a dat un interviu pentru Observator în care a povestit cum a atins un record mondial în doar câteva luni după ce s-a apucat de videochat.

Maria Boroghină, Manager studio videochat:“ A fost un job care a funcționat în perioada de pandemie, modelele au făcut mai mulți bani. A fost o deschidere a persoanelor care altădată ar fi zis: eu? Niciodată.“

O tânără care a terminat facultatea de arhitectură a ales videochat-ul în pandemie

“Am terminat o facultate destul de grea printre cele mai grele din România. A durat 6 ani de zile și am absolvit anul trecut. Am lucrat la 2 firme, am lucrat și în administrație publică.“, a declarat aceasta.

Părinții au fost șocați de alegerea pe care fata lor a făcut-o, dar tânăra a declarat că nu îi este rușine cu decizia luată. “Sunt niște oameni cu studii superioare, chiar doctorat. Au acceptat până la urmă pentru că fericirea e importantă.“

Sume colosale cântând la pian pentru fanii videochat-ului

“Şi membrii sunt, o, Doamne, de toate felurile, am întâlnit de toate vârstele. Am jucat și șah online cu ei, pentru că eu știu să joc destul de bine șah. Am și dormit în anumite private. M-au lăsat să dorm, adică pur și simplu, plătit fiind timpul acela.“, a transmis tânăra.

Absolventa a atins recordul de 1 milion de dolari

“Ultimul record pe care l-am atins, record mondial din câte știu, sunt zero ore lucrate, adică perioada trecută, în 2 săptămâni nu am lucrat absolut deloc și am făcut 50 și ceva de mii de dolari.“, a povestit aceasta.

“Sunt două modele care au făcut peste 2 milioane de dolari. Anul trecut, model din România, aproape 1 milion de dolari făcuţi într-un an.“, a declarat șefa fetei.

Absolventa la arhitectură a primit premiul pentru cel mai bun model la videochat din lume.

Povestea videochatului

Sute de milioane de euro se învârt în România în fiecare an din videochat. În țara noastră sunt peste 100 de mii de modele. Meseria de model de videochat nu există. N-avem un cod CAEN prin care o astfel de activitate să fie impozitată la adevărata ei valoare. Cele mai multe fete sunt angajate ca operator PC sau pe contract de drepturi de autor.

Alături de columbience, româncele au devenit faimoase în toată lumea printre consumatorii de senzații tari, iar acest domeniu se practică de peste 20 de ani.