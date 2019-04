Cine-i, de fapt, omul-cheie pentru Dragnea în PSD? Este mult mai important decât sunt Vâlcov şi Drăghici. Planul e clar

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marți, referitor la restructurarea guvernamentală, că tot Guvernul Dăncilă trebuie „să plece acasă” pentru că în ultimii doi ani și jumătate și-au „bătut joc de România”.





„În fine, în privința așa-zisei restructurări guvernamentale, remanieri guvernamentale, că nici nu mai știm exact despre ce estre vorba, Partidul Național Liberal are o singură poziție: Guvernul trebuie restructurat în ansamblul său, acești incompetenți și analfabeți funcționali trebuie să plece acasă și trebuie să lase cetățenii români să repornească România pe un drum corect pentru că în ultimii doi ani și jumătate nu au făcut altceva decât să-și bată joc de România”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat care ar putea fi miza punerii unui interimar pentru 45 de zile în fruntea Ministerului Justiției, președintele PNL a declarat că scopul este emiterea OUG privind amnistia și grațierea, acuzându-l pe Eugen Nicolicea că este unul dintre „puținii complici a lui Dragnea care este dispus să comită o asemenea infracțiune”.

„Este clar că Dragnea l-a propus pe Nicolicea ca ministru al Justiției cu un singur scop, să dea OUG privind amnistia și grațierea, pentru că este unul dintre puținii complici ai lui Dragnea care este dispus să comită o asemenea infracțiune și o asemenea enormitate.

Dar am convingerea că acest individ grobian care nu are niciun fel de calificare în domeniul justiției, care și-a arătat crasa incompetență și rea intenție pe parcursul adoptări unor Coduri, Codul penal, Codul de procedură penală și ale unor Legi ale justiției, care au fost declarate neconstituționale în foarte mare măsură, acest individ nu are ce să caute nici măcar în Parlamentul României d-apoi să fie în fruntea Justiției din România.

Nu știu ce manevre mai pun la cale Dragnea și Tăriceanu, evident că ne putem aștepta la orice din partea lor. Am în schimb un îndemn, măcar acum în Săptămâna Mare, să se abțină de la a mai comite ticăloșii, să lase în pace românii să-și petreacă Sfintele Sărbători de Paște fără să fie agresați de acțiunile sistematice ale acestei majorități toxice pentru România”, a adăugat președintele PNL.

Iubitul Elenei Udrea il face PRAF pe Ilie Nastase! Adrian Alexandrov a izbucnit DUR: Si-a pierdut mintile!

Pagina 1 din 1