Dragnea: Nu am fost invitat la Congres din frică, nu din interdicție

Dragnea: Nu am fost invitat la Congres din frică, nu din interdicțieLiviu Dragnea. Sursa foto: Facebook
Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, a declarat că afirmația lui Sorin Grindeanu, potrivit căreia nu l-ar fi invitat la Congres din cauza unei interdicții, este falsă. Dragnea susține că liderul interimar al partidului a întrebat o cunoștință comună dacă ar fi potrivit să-l invite, primind avertismentul că există riscul ca acesta să urce pe scenă și să le vorbească membrilor PSD, ceea ce ar putea destabiliza Congresul.

Dragnea, despre declarațiile lansate de Grindeanu

Liviu Dragnea spune că nu și-ar fi dorit să comenteze detalii legate de Congresul PSD, pe care îl consideră doar o parodie politică fără efecte pozitive pentru România sau pentru membri partidului.

„Nu aveam de gând să postez sau să vorbesc despre Congresul PSD, pentru ca este doar o parodie politică şi care nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici pentru membrii de partid. Dar mi-a trimis cineva nişte declaraţii ale lui Sorin Grindeanu referitoare la mine. Acest personaj a motivat neinvitarea mea la acest Congres prin faptul că aş avea interdicţie să particip la aşa ceva. Asta este o minciună, din cel puţin două motive”, spune Liviu Dragnea, pe Facebook.

Fostul lider al PSD a explicat că nu există nicio interdicție împotriva sa.

Platformă unică pentru români. Vor putea consulta într-un singur loc toate serviciile publice disponibile
Spionul cu parfum de trandafiri. Românca Elizaveta, femeia care a vândut secrete pentru Moscova
„Este imposibil să existe aşa ceva, ar fi ca şi cum mi s-ar interzice să merg pe stradă să vorbesc cu oamenii”, adaugă Dragnea.

Sorin Grindeanu

Sursă foto: Captură de ecran Youtube

Cine l-ar fi sfătuit pe președintele interimar al PSD

Potrivit fostului lider de partid, ”Grindeanu a întrebat o cunoştinţă comună, dacă e bine să îl invite la Congres”.

Mai mult, el susține că nu a fost inclus pe lista invitaților din lașitate.

„I s-a spus că există riscul să urc pe scenă şi să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer (apropo, când a cerut această părere, nu aveam “interdicţie”). În concluzie, nu am fost invitat din laşitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup şi despre cine se află în spatele lor. Consider ca nu are rost să spun ce aş fi făcut dacă aş fi fost invitat, pentru că orice aş spune ar fi interpretat în fel şi chip”, continuă el.

Grindeanu, despre Congres și lista invitaților

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că nu îl va invita pe Nicușor Dan la Congresul partidului. În privința foștilor lideri PSD, liderul politic a menționat că a discutat cu Viorica Dăncilă, care este momentan plecată, iar Victor Ponta și-a confirmat participarea.Totodată, el a precizat că nu l-a invitat pe Liviu Dragnea, menționând că ar exista anumite restricții privind participarea sa.

Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
