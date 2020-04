Mai jos, redăm mesajul transmis de dr. Monica Pop:

„Afectiunea cu virusul Corona, ca orice altă viroză, se stie, poate da si o afectiune oftalmologică si anume, o conjunctivită virală. Prezenta virusului în nazo-faringe este în directa legatură cu ochiul prin intermediul canalului lacrimo-nazal, astfel că, la orice pacient infectat, Covid -19 poate fi prezent în secretia conjunctivală, devenind cu atît mai posibilă si periculoasă transmiterea, contaminarea.

Deci, e clar, viroza aceasta se poate transmite si dacă cel infectat se freaca la ochi si apoi atinge ceva, orice. E un lucru mai putin cunoscut de publicul larg dar cunoscut de catre orice medic practician.

Acesta este motivul pentru care din echipamentul medical de protectie nu trebuie să lipsească ochelarii speciali sau vizierele. In plus, daca o persoană infectată stranută in apropierea uneia care are mască dar nu si ochelari, o picatură îi poate ajunge acesteia din urmă pe conjunctivă si de acolo în nazo-faringe. Legatura anatomica dintre ochi si nas ( canalul lacrimo-nazal) face ca unei persoane care lacrimează sau plînge, îi curge nasul, lucru stiut de oricine.

Aceasta din urmă e o cale mai mică de contaminare, dar cea cu prezenta virusului in secretia conjunctivala la cei contaminati deja, simptomatici sau nu, este considerabilă!

Cum se manifestă ?

-pot lipsi simptomele conjunctivale, ceea ce nu exclude prezenta virusului;

-simptomele: cind exista, conjunctiva este mai hiperemică ( rosie) Deci, in limbaj obișnuit, ochii sint mai rosii.

– lacrimare- nu foarte intensă, de obicei dar, oricum, peste normal.

De mentionat ca aceste simptome clare apar la cazurile mai severe, dar virusul poate fi prezent pe conjunctivă ( la ochi) la orice pacient infectat sau chiar la purtatori, cu sau fara simptome.

Studiile arată că (1/4) un pacient din patru are Covid in secretia conjunctivală, dar procentul poate fi mai mare. Nu stiu daca studiile s-au facut si pe purtatorii care, pînâ la sf8rsit, nu au dezvoltat boala dar ei pot fi la fel de periculosi pentru cei din jur.

Ce este de făcut? Cum ne protejam si din acest punct de vedere?

– ochii trebuie si ei spalati, nu numai mîinile, cu apă si cu sâpun si stersi cu un prosop curat, folosit special numai pentru ochi.

– ochelarii ( pentru purtatori) spalati si ei seara cu apa si sapun sau stersi cu alcool ( spirt), usor.

– recomand oricui sa poarte ochelari pe stradă. Cu dioptriile corespunzatoare pentru cei cu vicii de refractie sau, doar de protectie, cu lentile plane ( fara dioptrii) si sa-i igienizeze cum am spus .

– instilatii cu ser fiziologic ,apoi ochii ștersi cu comprese sterile de la farmacie sau cu un prosop curat, dacă nu există altă posibilitate.

Tratamentul medicamentos, acolo unde este cazul, revine medicilor de specialitate”, a scris dr. Monica Pop.

