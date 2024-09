Guvernul britanic a preluat o fabrică americană de cip-uri, pentru armată

Guvernul de la Londra a preluat o unitate de producție a cip-urilor electronice aflată în pericol de faliment. Prin această preluare, de la compania americană Coherent, autoritățile britanice vor să asigure necesarul de semiconductori pentru armată.

Fabrica din Newton Aycliffe, situată în nordul Angliei, este singurul producător autohton de semiconductori cu arseniură de galiu. Aceste componente sunt utilizate în dezvoltarea tehnologiilor militare.

Autoritățile britanice se implică foarte rar în achiziția sau conducerea companiilor economice. De această dată, guvernul londonez a decis să preia fabrica din Newton Aycliffe deoarece sectorul semiconductorilor este de importanță strategică. Aici sunt produse diferite tipuri de cip-uri pentru dispozitive digitale şi industriale.

Or, în ultimul timp, statul a decis să se implice datorită rolului pe care aceste componente le au în economie şi securitate naţională.

De altfel, nu este prima achiziție în acest domeniu. În urmă cu trei ani, guvernul britanic a cumpărat o altă fabrică de semiconductori, Newport Wafer Fab. Decizia a fost luată pentru a preveni vânzarea către o companie olandeză deținută de entități din China comunistă.

Guvernul britanic a luat decizia de a se implica în achiziția fabricii deținute de firma americană Coherent. Fabrica Newton Aycliffe se află într-o situație dificilă din punct de vedere economic. Fabrica a avut dificultăţi în ultimele 12 luni din cauza pierderii unor contracte comerciale.

Autoritățile londoneze au apreciat, însă, că unitatea va asigura producția de semiconductori necesari industriei de apărare. Semiconductorii cu arseniură de galiu sunt utilizate în tehnologia militară, inclusiv în producția avioanelor de luptă, transmite Reuters.

Guvernul a precizat că în urma acestei achiziții, estimate la 20 de milioane de lire sterline, vor fi păstrate 100 de locuri de muncă calificate.

Jobs and a crucial supply chain to UK defence have been secured, after the acquisition of a semiconductor factory by the MoD.

The facility produces semiconductors which are critical to UK defence programmes & exports, including fighter jet capabilities. pic.twitter.com/D7jjxKxWrF

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 27, 2024