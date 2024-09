Monden Decizia neașteptată luată de Kate și Prințul William. Nici Familia Regală nu o înțelege







Prințul William și Kate Middleton au decis recent să renoveze casa domnească Anmer Hall. Prințesa de Wales și-ar fi petrecut o mare parte din timp aici în timp ce se afla sub tratament pentru cancer.Domeniul din Norfolk a fost dăruit de regretata regină Elisabeta a II-a după ce William și Kate s-au căsătorit.

Prințul William și Kate au cheltuit sume mari de bani

De atunci, cuplul regal și cei trei copii ai lor au mers des aici. Recent s-a aflat că William și Kate au plătit 1,5 milioane de lire sterline pe renovări și că Familia Regală nu înțelege de ce au luat această decizie. Se zvonește că Prințul și Prințesa de Wales au comandat aceste renovări la Anmer Hall pentru a ajuta la îmbunătățirea casei atât din punct de vedere estetic, cât și structural, precum și la modernizarea interiorului și a terenului.

Familia Regală e confuză

În biografia regelui Charles, As per Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life de Sally Bedell Smith scrie că renovările au lăsat-o pe regretata regină Elisabeta a II-a foarte confuză. Suverana ar fi remarcat că a fost „extraordinar că toți locuiesc în bucătărie - o singură cameră!” Aceasta se referea la renovările anterioare ale Anmer Hall pentru a-i conferi un aspect mai modern, bucătăria fiind prezentată ca piesa centrală a casei.

Cine a locuit în Anmer Hall înainte

Anmer Hall a fost ocupată anterior de prietenul regelui Charles, Hugh Van Custem Sr., care a locuit cu familia sa timp de 10 ani. Înainte de familia Van Custem, Anmer Hall a fost locuită de ducele și ducesa de Kent din 1972 până în 1990.

De atunci, s-au făcut multe modificări, printre care și plantarea de copaci suplimentari în jurul perimetrului casei, redirecționarea aleii principale și mutarea porții principale mai departe de-a lungul aleii. Ar fi existat și un plan de a scăpa de un teren de tenis vechi și de a-l înlocui cu un teren mai modern cu gazon artificial, potrivit express.co.uk.