Două milioane de euro pentru fermieri, în 2026

Fermierii din România vor avea acces, în anul 2026, la sprijin financiar nerambursabil de până la 2 milioane de euro, în cadrul unor programe de investiții destinate dezvoltării agriculturii și sporirii competitivității pe piață.

Măsurile au fost anunțate de autorități ca parte a strategiei pentru susținerea sectorului agricol, unde investițiile pe termen lung sunt esențiale pentru modernizare, eficientizare și adaptare la schimbările climatice și tehnologice. Fondurile provin din bugetele alocate pentru perioada 2023–2027, inclusiv din Planul Național Strategic de Pescuit și Acvacultură și alte programe de dezvoltare rurală.

Potrivit informațiilor oficiale, sprijinul financiar nerambursabil va fi accesibil fermierilor care desfășoară activități agricole sau agroindustriale și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite în ghidurile de finanțare. Aceste sume importante au scopul de a încuraja investițiile în exploatații de dimensiuni medii și mari, precum și proiecte de inovare în agricultură.

Suma maximă de până la 2 milioane de euro va fi destinată proiectelor care îndeplinesc anumite condiții, inclusiv modernizarea infrastructurii agricole, achiziția de echipamente și tehnologii agricole de ultimă generație, investiții în irigații și managementul resurselor de apă, dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare și creșterea capacității de procesare a produselor agricole. Autoritățile au precizat că prioritate vor avea proiectele care aduc valoare adăugată producției, creează locuri de muncă în mediul rural și contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților locale.

Accesul la aceste fonduri este prevăzut prin apeluri de proiecte ce vor fi lansate în perioada următoare, iar agricultorii interesați sunt invitați să se pregătească în avans pentru a depune dosarele de finanțare în termenele stabilite.

Potrivit detaliilor furnizate de autorități, pot aplica pentru sprijinul nerambursabil fermierii individuali, dar și entitățile juridice din sectorul agricol și agroindustriei care sunt înregistrate legal și care au un istoric de activitate demonstrabil. Cerințele de eligibilitate includ de regulă condiții precum existența înregistrării la Registrul Comerțului sau în registrele APIA, deținerea de parcele agricole funcționale și asigurarea cofinanțării proprii acolo unde este solicitată.

De asemenea, fermierii trebuie să prezinte planuri de afaceri detaliate și fezabile care să demonstreze capacitatea de a implementa proiectele propuse și de a susține activitatea economică pe termen lung, astfel încât investițiile să producă efecte reale în exploatațiile agricole.

Reprezentanții instituțiilor responsabile cu gestionarea fondurilor europene și a politicilor agricole au subliniat că aceste măsuri sunt menite să contribuie la consolidarea sectorului agricol românesc într-un context internațional tot mai competitiv. România, ca membră a Uniunii Europene, beneficiază de alocări semnificative pentru agricultură și dezvoltare rurală, iar direcționarea acestor resurse către fermieri are ca obiectiv creșterea randamentelor, adoptarea de practici agricole eficiente și protejarea mediului.

Ministrul Agriculturii a afirmat că speră ca aceste fonduri să stimuleze investițiile pe scară largă, să reducă decalajele dintre exploatațiile mici și cele mari și să susțină tranziția către o agricultură modernă și durabilă.