Dosarul de trădare al fostului șef SIS Alexandru Bălan, preluat din februarie de magistrații români

Republica Moldova. Unul dintre cele mai sensibile dosare de securitate din ultimii ani, care vizează un fost oficial de rang înalt al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, intră într-o etapă decisivă. Din luna februarie, magistrații români vor prelua cauza în care Alexandru Bălan este acuzat de trădare de patrie, pe fondul unor suspiciuni că ar fi transmis informații clasificate unor ofițeri KGB din Belarus.

Procesul penal se află în prezent în faza de urmărire penală, iar în februarie urmează să fie finalizat rechizitoriul. Informația a fost confirmată pentru IPN de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din România, Alina Albu.

Potrivit acesteia, Alexandru Bălan este cercetat de autoritățile române în calitate de cetățean român, având dublă cetățenie moldovenească și română ceea ce a permis preluarea dosarului de către justiția de la București.

Până la trimiterea cauzei în instanță, fostul șef-adjunct al SIS rămâne în arest preventiv. Măsura a fost prelungită cu o lună, începând cu 8 ianuarie, de către Înalta Curte de Casație și Justiție a României.

Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, a fost reținut pe 8 septembrie 2025, la Timișoara, fiind pus sub acuzare pentru trădare prin transmiterea, în formă continuată, de informații secrete de stat.

Reținerea sa a fost rezultatul unei operațiuni desfășurate de Serviciul Român de Informații sub egida EUROJUST, cu implicarea serviciilor partenere din Cehia, Polonia și Ungaria. În faza finală a investigației, autoritățile române au beneficiat și de sprijinul Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova.

Conform DIICOT, începând cu anul 2024, Bălan ar fi fost implicat în divulgarea neautorizată a unor informații clasificate, profitând de pozițiile de conducere pe care le-a deținut anterior în cadrul SIS.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2024–2025, Alexandru Bălan ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri ai KGB din Belarus. Există suspiciuni că aceste întâlniri ar fi vizat atât transmiterea de instrucțiuni, cât și efectuarea unor plăți pentru serviciile prestate.

Alexandru Bălan a absolvit Academia de Studii Economice din Chișinău în anul 2000 și a activat ulterior în cadrul SIS, unde a ocupat mai multe funcții-cheie, inclusiv cea de șef al contrainformațiilor. În 2016, a fost avansat în funcția de vicedirector al instituției.

În 2012, a fost decorat cu medalia „Meritul Militar”, însă presa din Republica Moldova a semnalat ulterior implicarea sa în reprimarea protestelor anticomuniste din aprilie 2009. Totodată, Bălan a fost acuzat că ar fi avut un rol în evadarea bloggerului rus Eduard Baghirov din arest la domiciliu, în timp ce acesta era cercetat pentru organizarea protestelor din 7 aprilie 2009.

După trecerea în rezervă, Alexandru Bălan a devenit un critic vocal al actualei conduceri a Serviciului de Informații și Securitate. Astăzi însă, numele său este asociat cu unul dintre cele mai grave dosare de securitate din ultimii ani, cu implicații directe asupra cooperării dintre Republica Moldova, România și partenerii lor europeni.