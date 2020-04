Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat că primarul comunei Pătrăuți s-a ales cu dosar penal. Cercetările au început după ce la sediul Primăriei, aflată în zona de carantină, au fost descoperite în jur de 100 de adeverințe, destinate unor localnici, conform cărora aceștia sunt sănătoși și pot merge la muncă în Germania.

„În momentul de faţă se fac cercetări şi la sediul primăriei din Pătrăuţi, unde am găsit 102 adeverinţe eliberate de primar. La 86 am găsit doar duplicatul,, iar la 16 dublul exemplar. Fac acest anunţ şi pentru alţi primari din zona carantinată că edilul din Pătrăuţi are dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor”, a declarat Marcel Vela într-o intervenție televizată.

El a precizat că 30 de localnici au ieşit pe jos din zona de carantină, evitând filtrele poliției și jandarmeriei şi au ajuns la Cluj, unde urmau să plece la muncă în străinătate. Ministrul a relatat că oamenii au fost preluaţi de microbuze, care i-au transportat la Gura Humorului, unde s-au îmbarcat într-un autocar care i-a dus la Cluj.

Marcel Vela a spus că pentru a evita pe viitor ca asemenea situații să se repete, zona carantinată va fi supravegheată inclusiv cu o dronă pusă la dispoziţie de brigada specială de intervenţie a Jandarmeriei. Aparatul va supraveghea perimetrul localităţilor izolate, astfel încât cei care vor încerca să mai iasă să fie reperați și găsiți în cel mai scurt timp.