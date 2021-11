Donald Trump nu dădea doi bani pe informările primite de la CIA. Fostul președinte al SUA a călcat pe urmele lui Richard Nixon

Au existat mari probleme de comunicare între Donald Trump și CIA, în perioada în care omul de afaceri a fost președintele SUA (2016 – 2020). Trump era reticent și nu voia să citească nimic din ceea ce i se prezenta, așa că informările prezidențiale zilnice ajungeau la Mike Pence, vicepreședinte la Casa Albă.

Donald Trump nu citea informările pe care le primea la Casa Albă de la CIA

Până la mijlocul mandatului lui Trump, ședințele de informare au fost reduse la două sesiuni săptămânale de 45 de minute fiecare. Ședințele de informare au fost întrerupte cu totul după insurecția din 6 ianuarie, care a fost declanșată de Trump. Cel care și-a îndemnat susținătorii să mărșăluiască spre Capitoliul SUA, într-o încercare eșuată de a anula înfrângerea suferită în fața actualului președinte, Joe Biden, conform The Guardian.

Analiza este prezentată într-un document compus din 40 de pagini, în Getting To Know the President, o publicație a CIA, care prezintă procedurile de informare ale președinților aleși pe perioadele de tranziție și include fiecare administrație din 1952 până în prezent.

„Pentru comunitatea de informații, tranziția Trump a fost de departe cea mai dificilă din istoria informărilor noilor președinți”, se arată pe site-ul Agenției Centrale de Informații (CIA).

Nici Richard Nixon nu a avut o relație foarte bună cu agenția de informații

„Trump era, la fel ca Nixon, suspicios și nesigur în legătură cu procesul de informare, însă diferit de Nixon în felul în care reacționa. În loc să ignore comunitatea de informații, Trump o confrunta și o ataca în mod public.”

Este cunoscut faptul că fostul președinte al Americii, Richard Nixon, cel care a demisionat în anul 1974, după izbucnirea celebrului scandal „Watergate”, refuza să primească informări din partea CIA. El făcea apel la oameni de încredere de-ai săi, așa cum era consilierul pentru securitate național și ulterior secretarul de stat Henry Kissinger.

Trump acuza deseori oficialii serviciilor de informații și avea mai multă încredere în președintele Rusiei, Vladimir Putin, în ceea ce privește implicarea rușilor în alegerile din SUA din 2016.

Mike Pence era un cititor avid al rapoartelor

Autorul acestui raport al CIA, fostul ofițer de informații, John L. Helgerson, a spus că ședințele de briefing au avut doar parțial succes în misiunea lor de a transmite informații timpurii și relevante lui Trump și de a stabili o relație funcțională de lucru cu el. În contrast cu Trump era vicepreședintele Mike Pence, care citea cu nesaț rapoartele.