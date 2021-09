Domino de scumpiri în România. Criza climatică pune în pericol producția de lactate. „50% e pierdere!”

Seceta din acest an a afectat semnificativ pășunile din România. Aproape jumătate din țară este la nivelul deficitului de umiditate sub formă de secetă, care pune în pericol semănatul și răsăritul culturilor în anumite regiuni ale țării, atrage atenția șeful departamentului Agrometeorologie Daniel Alexandru. Din cauza lipsei apei din sol, culturile de orz și grâu din toamnă vor fi semănate, cel mai probabil, mai târziu decât de obicei în acest an.

Criza climatică afectează prețul produselor lactate. Laptele riscă să se scumpească

Fermierii se confruntă în acest context cu un fenomen care afectează inclusiv prețul produselor lactate. Din cauza secetei, agricultorii nu mai au cu ce să-și hrănească animalele, iar multe dintre proviziile pentru iarnă sunt deja folosite. Prețul laptelui ar putea, astfel, să se scumpească.

Un fermier din județul Arad se teme că, din cauza secetei, nu va mai avea ce să dea mâncare la aproximativ 2.000 de ori, în condițiile în care dispune de 200 de hectare de pășune. În ciuda faptului că avea aproximativ 4.000 de baloți de furaje asigurați pentru sezonul rece, a început să folosească proviziile timpuriu.

„Am avut un an cumplit. 50% e pierdere, vă dați seama. Animalul dacă nu mănâncă verdeață nu poate să producă un kilogram de lapte sau 500 de grame sau cât produce o oaie”, s-a exprimat fermierul Dumitru Stanca.

Toate pierderile acestea se vor transpune în prețurile produselor lactate, în special în cazul laptelui. Scăderea producției de lapte conduce la scumpirea produselor naturale.

Culturile agricole din sudul și vestul României sunt sufocate de secetă

Comisia Europeană a emis un raport care arată că regiunile din sudul și sud-estul României sunt afectate semnificativ de secetă. Pe lângă pășunile din România, și cele din Italia, Ungaria, Bulgaria, Grecia și sudul Turciei s-au confruntat cu acest fenomen.

„Din păcate, avem episoade scurte dar foarte intense de secetă, de arșiță. După cum vedeți, aici ne aflăm într-un lan de porumb care este afectat în proporție de 50%”, a spus Iuri Leteanu, agricultor.

„Suntem într-un deficit foarte puternic care vine de pe perioada verii. Practic, aproape jumătate din țară este la nivelul deficitului de umiditate sub formă de secetă, secetă care pune în pericol semănatul și răsăritul culturilor care au reușit să fie semănate în anumite regiuni ale țării. Este foarte important ca în perioada următoare plantele să beneficieze măcar de un aport minim de 5-10 litri pe metru pătrat ca să iasă la suprafață viitoarele plante”, a completat și Daniel Alexandru, şef departament Agrometeorologie, potrivit stirileprotv.ro.

În cazul în care România va avea însă o iarnă blândă, și plantele întârziate vor putea să se dezvolte sănătos.